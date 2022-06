Kauppakamarin Visio 2050: Helsingin seudulle 25 000 uutta asuntoa vuodessa ja asukasluku 2 miljoonaan

Helsingin seudun kauppakamari on laatinut vuoteen 2050 ulottuvan kehitysvision, johon listattujen toimenpiteiden myötä pääkaupunkiseudusta voidaan kehittää Itämeren alueen toimivin, kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue.

Rakentamisen osalta tavoitteet ovat kovia. Kauppakamarin, sen jäsenten sekä aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n yhdessä laatimissa tulevaisuudenkuvissa Helsingin seudun asukasluku on vuonna 2050 jo 2 miljoonan tietämissä. Se edellyttää, että alueen rakentamistahti on nostettu 25 000 asuntoon vuodessa, kaavoitusprosesseja ja sääntelyä on sujuvoitettu ja maankäytön suunnittelussa on tehty riittävästi varauksia sekä kaupan että teollisuuden tarpeisiin.

Isoista infrahankkeista tarpeellisia ovat satamatunneli Länsisatamaan, Vantaan ratikka, Pisararata, Kehä IV, Tunnin juna, Suomi-rata, Itärata ja Tallinnan tunneli. Niiden myötä myös pk-seudun työssäkäyntialue ulottuu vuonna 2050 Tampereelta Tallinnaan ja Turusta Taavettiin, kauppakamari toteaa.

Seuraavalta hallitukselta toivotaankin metropoliohjelmaa, jossa lopultakin ymmärrettäisiin Helsingin seudun merkitys koko Suomen talouskasvulle ja menestykselle.