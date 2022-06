Rosatom valmistautuu käräjöimään Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen lopettamisen takia – ”Varsinainen syy on Suomen aggressiivinen politiikka”

Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev ilmoitti viime viikolla Pietarissa pidetyssä talousfoorumissa, että Suomelle lähetetään lasku, joka sisältää kaikki Rosatomin satsaukset Fennovoiman yksipuolisesti irtisanomaan Hanhikivi I-ydinvoimalahankkeeseen.

Fennovoima ilmoitti 2.5.2022 purkaneensa Rosatomin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen. Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoella kaatui, sopimus venäläisten kanssa irtisanottiin

Rosatomin tytäryhtiö RAOS Voima Oy omistaa Fennovoimasta 34 prosenttia. Likhachevin mielestä Fennovoiman esittämät sopimuksen irtisanomisen perustelut, kuten merkittävät viivästykset ja Rosatomin kyvyttömyys Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa, ovat sopimusjuridiikan ja kansainväliseen oikeuden näkökulmasta hyvin hataralla pohjalla.

”Paradoksi on siinä, että päätös sopimuksen purkamisesta meille lähetettiin hallituksen nimissä yhtiöstä, josta me omistamme 34 prosenttia. Meitä ei edes kutsuttu siihen kokoukseen.”

Likhachev vakuuttaa, että yhtiöllä on kokemusta vastaavanlaisista tilanteista. Hän viittaa siihen, kun 16.6.2016 Rosatomin tytäryhtiö Rosatomstroyeksport voitti Geneven välimiesoikeudessa riidan Belene -ydinvoimalan rakentamisen keskeyttämisestä Bulgariassa.

Likhachev ei kerro summaa, jota se aikoo Fennovoiman suomalaisilta osapuolilta vaatia. Hanhikivi 1 -hankkeen kokonaisinvestointi on arviolta 6,5 – 7 miljardia euroa. Ydinvoimala-alueelle on noussut toista sataa rakennusta ja rakennelmaa, joiden yhteispinta-ala on noin 100 000 neliötä.

Rahaa on palanut paljon

Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä kertoi 2.5.2022 pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että ydinvoimalahankkeeseen on käytetty 600-700 miljoonaa euroa. Omistajat ovat sijoittaneet hankkeeseen rahaa omistuksien mukaisessa suhteessa.

Fennovoiman tilinpäätöksen perusteella Pyhäjoen hankkeeseen on käytetty tähän mennessä 1,4 miljardia euroa. Fennovoimalla on pitkäaikaista vierasta pääomaa yli miljardi euroa.

”Tilinpäätöksestä ei selviä, onko yli miljardin euron vieras pääoma oikeasti vierasta pääomaa vai venäläisosakkaan eli Rosatomin järjestämää lainaa”, kertoo Talouselämä-lehden analyytikko Erkka Felt.

Fennovoiman esittämissä sopimuksen purkamisen perusteluissa sota Ukrainassa ei ole pääsyy, vaikka se on pahentanut hankkeen riskejä. Syiksi kerrotaan merkittävät viivästykset ja Rosatomin kyvyttömyyden Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa.

Likhachev arvioi, että Suomen ratkaisu on nimenomaan poliittisesti motivoitu. Sama argumentti on esitetty Venäjän mediassa kautta linjan.

”Varsinainen syy on Suomen aggressiivinen politiikka. Sen jälkeen, kun suomalaiset ovat aloittaneet aidan rakentamisen Venäjän vastaisella rajalla, kieltäytyminen ydinvoimalasopimuksesta on looginen askel”, järkeilee Rueconomics.ru -sivuston haastattelussa Osnovanije -nimisen historian tutkimusrahaston johtaja Aleksei Anpilogov.

”Korkea aika siirtyä sivistyneemmille markkinoille”

Rosatom pitää Hanhikivi-projektin käännettä poikkeuksellisena. Yhtiöllä on Euroopassa suunnitteilla ja käynnissä useita ydinvoimalahankkeita ja muita projekteja, mutta mitään vastaavaa ei ole yhtiön mukaan havaittu. Päinvastoin jotkut projekteista ovat viime kuukausina nopeutuneet.

”Varsinkin Unkarin Paksh -2 -hanke. Heti, kun Viktor Orban voitti vaalit, meille tuli lupia maaperän vahvistamiseen ydinvoimalan alueella. Unkarin hallitus toivoo voimalan valmistumista etuajassa.”, Likhachev kertoo.

Tilanne ei kuitenkaan ole niin optimistinen. Vuosi sitten Rosatom suljettiin pois Tsekin Dukovina-ydinvoimalan kakkosvaiheen tarjouskilpailusta.

Bulgarian Belene-ydinvoimalaprojekti on taas jäissä, vaikka siihen on jo toimitettu kaksi venäläistä reaktoria.

Bulgarian toinen ydinvoimala Kozloduy on ilmoittanut luopuvansa Rosatomin polttoaineyksikkö TVELin toimittamasta ydinpolttoaineesta.

Vastaavan päätöksen vastalauseena Ukrainan sodalle on tehnyt Slovakia.

Myös ruotsalainen Vattenfall kieltäytyi toistaiseksi ostamasta TVELiltä ydinpolttoainetta Ringhalsin ydinvoimalaitokselle.

Saksa esti TVELin pääsyn osakkaaksi ranskalaisen Framatomen laitokselle Niedersachsenin Lingenissä.

”Rosatomin on korkea aika siirtyä Euroopasta sivistyneimmille markkinoille. Esimerkiksi puitesopimus Iranin kanssa sisältää kahdeksan ydinvoimayksikköä”, toteaa Geoenergetika-lehden päätoimittaja Boris Martsinkevich.