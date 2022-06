Skarta urakoi tuulivoimaa Haapajärvelle – tuulipuistoon 14 voimalaa Abo Windille

Skarta Finland on tehnyt BoP-sopimuksen Abo Windin kanssa tuulipuiston rakentamisesta Pajuperänkankaalle Haapajärvelle.

Urakkaan kuuluvat tuulipuiston tiet, nostoalueet, perustukset ja puistoalueiden kaapelointityöt. Rakennustyöt alkavat heinäkuussa ja viimeistelytyöt tehdään keväällä 2023. Urakan kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Skarta toimittaa tuulivoimahankkeen ABO Windille Balance of Plant -hankkeena (BoP), jossa yhtiön vastuulla on tuulipuiston rakentamisessa kaikki muu paitsi tuuliturbiinit. Pajuperänkankaalle tulee yhteensä 14 Vestaksen tuulivoimalaa ja tuulipuiston nimellisteho on yhteensä noin 87 megawattia. Sähköntuotanto on määrä aloittaa heinäkuussa 2023.

ABO Wind on kansainvälinen uusiutuvan energian hankekehittäjä. Yrityksellä on 900 työntekijää ja liiketoimintaa 16 maassa.