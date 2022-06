Uusi ekoteko: vanhoja työvaatteita yritetään jalostaa rakennuseristeiksi

Pilottiprojektissa elinkaarensa loppuun tulleet Starkin työvaatteet ohjataan energiahyödyntämisen sijaan materiaalikierrätykseen. Starkin poistotekstiilit saavat uuden elämän tekstiilikuituna.

”Starkin tavoitteena on nostaa kierrätysasteensa 80 prosenttiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus jätemateriaaleista on uudelleenhyödynnetty raaka-aineena. Työvaatteiden kierrättämisen pilotti on yksi askel kohti tavoitetta”, Starkin vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen kertoo tiedotteessa.

Pilotissa Ekovilla kehittää ja testaa syntyneen tekstiilikuidun hyödyntämistä ekologisten rakennuseristeiden tai akustiikkalevyjen valmistuksessa.

”On erityisen mielenkiintoista nähdä, miten tekstiilikuitua voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää nimenomaan rakentamiseen liittyvissä tuotteissa, kuten eristeissä”, Koskinen sanoo.

Prosessissa olemassa olevat materiaalit pidetään kierrossa ja sillä vähennetään uusien luonnonvarojen käyttöä. Pilotissa käsitellään noin 5 000 kiloa Starkin poistotekstiilejä. Tekstiilimäärän kierrättämisellä on säästetty vettä yli 2,5 miljoonaa litraa.

Starkin poistotekstiilit lajitellaan ensin materiaalityypeittäin. Tärkeää tekstiilien kierrätyksessä on myös niiden säilyminen puhtaina ja kuivina prosessin ajan.

Encore hoitaa pilottihankkeessa jätehuoltopalvelun eli ohjeistaa lajittelussa, kerää materiaalit ja toimittaa lajitellut työvaatteet jatkokäsittelyyn Resterin tekstiilien kierrätyslaitokselle Paimioon. Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa tai kuitukangasmateriaaleja, kuten eristeitä, akustiikkalevyjä, suodatinkankaita ja komposiittia.

Uusien tekstiilien tuottaminen kuluttaa paljon luonnonvaroja. Tekstiilien ympäristövaikutus on noin 10 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä eli enemmän kuin maailman lentoliikenne ja merenkulku yhteenlaskettuina.

Tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan Suomessa vuonna 2023. Uusi jäteasetus asettaa entistä tiukemmat velvoitteet tekstiilien kierrättämisestä myös yrityksille. EU:n kestäviä tekstiilejä koskevan strategian tavoitteena on muun muassa tekstiilituotteiden pitkäikäisyys ja kierrätettävyys sekä tuotteissa käytettävien kierrätyskuitujen lisääminen.