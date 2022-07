Aurinkosähkön pientuotanto moninkertaistui lyhyessä ajassa

Caruna Kodin teettämän kansalaiskyselyn tulosten mukaan neljä viidestä suomalaisesta (82 prosenttia) on huolissaan sähkön kokonaishinnasta ja lähes kaksi kolmesta (60 prosenttia) sähköntuotannon omavaraisuudesta. 44 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa valmiita siirtämään sähkönkulutustaan ruuhkahuippujen ulkopuolelle ja yli puolet suomalaisista haluaisi käyttää itse tuottamaansa aurinkoenergiaa päivittäiseen sähkönkulutukseensa.

Caruna selvitti asenteita suomalaisten tietoja, asenteita ja mielipiteitä sähkönkulutuksesta, energiakulutuksen tehostamisesta sekä aurinkopaneeleista maaliskuussa 2022. Kansalaiskyselyn mukaan energian kokonaishinta huolestuttaa, mutta suomalaiset ovat myös valmiita muuttamaan omia sähkönkulutustapojaan.

Suomalaiskodeissa on totuttu energian säästämiseksi sammuttamaan valot niistä huoneista, joissa ei oleskella. Tosiasiassa kattovalojen merkitys kotitalouksien kokonaisenergiankulutuksesta on varsin pieni. Selvästi suosituin keino kodin tai vapaa-ajan asunnon energiankulutuksen tehostamiseksi on ollut ottaa käyttöön LED-lamput.

Sen sijaan kodin sähkösyöppö löytyy yleensä kylpyhuoneesta: veden lämmittäminen sähköllä vie paljon energiaa, ja siksi helppo keino pienentää omaa sähkönkulutustaan on välttää lämpimän veden tuhlaamista. Suihkun aikana lämmintä vettä voi säästää sulkemalla hanan saippuoinnin ajaksi.

Suomalaisista noin kolmannes on kiinnittänyt huomiota sekä lämmityksen säätämiseen pienemmälle että lämpimän veden käytön vähentämiseen. Vastaajista 17 prosenttia on hankkinut lämpöpumpun, ja erityisen suosittuja ne ovat olleet omakotitalossa asuvien keskuudessa. Vastanneista 39 prosenttia kertoo hankkineensa lämpöpumpun. Omakotitalossa asuvista lähes puolet kertoo myös laskeneensa asuntonsa lämpötilaa.

Kansalaiskyselyyn vastanneista suomalaisista sen sijaan sähkökuormanohjaus on käytössä vain yhdellä prosentilla, ja omakotitalo- sekä rivitaloasujista kahdella prosentilla.

Aurinkoenergian pientuottajia on eniten Espoossa, Salossa ja Lohjalla

Carunan verkkoalueella on heinäkuussa 2022 yhteensä yli 14 000 aurinkoenergian pientuottajaa. Määrä on kasvanut viime vuosina valtavasti. Eniten aurinkoenergiaa löytyy Espoosta, Salosta, Lohjalta, Kaarinasta ja Paraisilta.

Vuoden 2021 lopussa Carunan alueella oli noin 12 000 aurinkoenergian pientuottajaa. Vuoden 2022 aikana aurinkosähkön käyttöpaikkojen määrä Carunan alueella on lisääntynyt melkein 2500:lla, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko vuoden 2021 aikana yhteensä.

Eniten aurinkoenergian pientuottajia löytyy Espoosta, jossa on heinäkuussa 2022 yhteensä 1300 aurinkoenergian käyttöpaikkaa. Salosta käyttöpaikkoja löytyy 1000 kpl ja Lohjalta reilut 700 kpl.

Kaarinassa aurinkoenergian käyttöpaikkoja oli 680 kpl ja Paraisilla 530 kpl. Tästä joukosta eniten aurinkosähkön pientuottajia suhteessa asukaslukuun asuu siis Paraisilla.

“Aurinkosähkön pientuottajien määrä Carunan verkossa on kasvanut todella nopeasti. Vuonna 2021 määrä oli 12 000, kun se vuonna 2020 oli 9 400. Kolmessa vuodessa aurinkosähkön pientuottajien määrä Carunan verkkoalueella on kolminkertaistunut”, Carunan innovaatiopäällikkö Verneri Kohonen kertoo.

Kotitalouksilla on merkittävä rooli energiamurroksessa

Aurinkopaneelit ovat lisänneet suosiotaan kaikkialla Suomessa. “Lisääntyneen kasvun taustalla on huoli ilmastosta ja energian hinnasta”, Kohonen sanoo.

Carunan maaliskuun 2022 kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista (56 prosenttia) haluaisi käyttää kotona tai mökillä itse tuottamaansa aurinkoenergiaa päivittäiseen sähkönkulutukseensa. Eniten aurinkoenergiasta ovat kiinnostuneet paritalo (65 prosenttia) ja omakotitaloasujat (62 prosenttia). Rivitaloasujista aurinkoenergian tuotanto kiinnostaa 59 prosenttia ja kerrostaloasujista 48 prosenttia.

Sähkön tuotantopaikkojen lukumäärä todennäköisesti moninkertaistuu tulevaisuudessa. Uusiutuvan sähkön tuotantoa ja energiaomavaraisuutta vahvistetaan edistämällä energiayhteisöjä, joissa omaa sähköntuotantoa jaetaan yhteisön jäsenten välillä.

Kuluttaja-asiakkaan aurinkovoimala tuottaa keskimäärin noin 4 430 kilowattituntia (kWh) sähköä vuodessa, mikä riittää noin 20 000 kilometrin ajoon sähköautolla, 66 450 kahvikupillisen keittämiseen tai 8 kilogramman pyykkikuorman pesemiseen 1 440 kertaa.

“Kotitalouksilla on merkittävä rooli energiamurroksessa”, Kohonen toteaa.