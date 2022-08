Parmaco Group löysi lopulta uuden toimitusjohtajan

Parmacon hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Jukka Joutsenkosken yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa yrityksen palveluksessa 1. syyskuuta ja toimitusjohtajana 1 marraskuuta. Nykyinen Suomen maajohtaja Juha Antola toimii väliaikaisena toimitusjohtajana 1.8–31.10. ja sen jälkeen varatoimitusjohtajana vuoden 2022 loppuun.

Parmacon entinen toimitusjohtaja Sami Laine jätti yhtiön 25. marraskuuta 2021 hänen sovittuaan siitä hallituksen kanssa yhteisymmärryksessä. Tuolloin väliaikaisen vetovastuun Parmacosta otti Ari Lehtoranta, joka oli mukana yhtiön hallituksessa. Hän on entinen Caverionin ja Nokian Renkaiden toimitusjohtaja. Nyt Lehtoranta jättää yhtiön operatiivisen johdon mutta jatkaa edelleen hallituksessa.

Uudella toimitusjohtajalla Jukka Joutsenkoskella on pitkä tausta Koneen johtotehtävissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, viimeksi Koneen Pohjois-Saksan toimintojen vetäjänä. Aiemmalla urallaan hän on toiminut konsulttina kansainvälisissä projekteissa McKinsey & Companyssä. Myös Lehtorannalla on aiempaa taustaa Koneen johtotehtävistä.

”Uskon kansainvälisen kokemukseni ja näkemykseni avoimen, kannustavan yrityskulttuurin kehittämisestä ja kasvun kiihdyttämisestä auttavan Parmacoa sen menestystarinan seuraavalla askeleella”, Joutsenkoski sanoo tiedotteessa.

”Jukalla on laaja kokemus projekti-, palvelu- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Hänellä on myös vuosien kokemus kansainvälisestä johtamisesta, mikä tukee strategiamme toteuttamista. Hänen osaamisensa ja kokemuksensa yhdessä Parmacon nykyisen tiimin kanssa on juuri sitä, mitä Parmacon hallitus on etsinyt”, Parmaco Groupin hallituksen puheenjohtaja Leif Gustafsson kertoo.

Sveitsiläinen pääomasijoitusyhtiö Partners Group osti Parmacon helmikuussa 2021 useamman pääomasijoitusyhtiön konsortiolta. Uudet omistajat ovat kertoneet hakevansa vahvaa kasvua.