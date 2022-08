Rakennusliike Tikakoski vaihtoi nimeä

Yhtiö on ottanut elokuussa 2022 käyttöön nimen Vestera oy. Sen pääkonttori on Raisiossa, mutta sillä on toimistot myös Oulunsalossa ja Vantaalla. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa ja tulosta kertyi 0,6 miljoonaa euroa.

Vestera on erikoistunut päivä- ja hoivakotien sekä palvelukortteleiden rakentamiseen ja kehittämiseen. Kesäkuussa yhtiö voitti tontinluovutuskilpailut Kuopiossa ja Espoossa. Kuopioon rakennetaan turvakoti ja Espooseen liikuntapäiväkoti.