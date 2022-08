Ruotsalainen kodinfiksaajaketju laajentaa – Suomen toinen tavaratalo Raisioon

Ruotsalainen kodinfiksaajaketju Jula avaa uuden myymälän Raisiossa vuoden 2023 alussa. Yhtiön ensimmäinen tavaratalo avaa ovensa vuoden lopulla Vaasassa.

Raision tavaratalo sijoittuu Ikean läheisyyteen ja tuo alueelle noin 20 uutta työpaikkaa. Tavaratalon pinta-ala on 2700 neliömetriä ja sen valikoimassa on noin 15 000 tuotetta. Työntekijöiden rekrytointi alkaa syksyllä.Verkkokauppa avataan jo syksyllä.

Jula on ruotsalainen kodinfiksaajaketju, joka tarjoaa ”tee-se-itse” -nikkareille tuotteita kotiin, puutarhaan ja vapaa-aikaan. Vuonna 1979 perustetun perheyrityksen liikevaihto on noin miljardi euroa, ja sillä on tällä hetkellä tavarataloja ja verkkokauppa Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. .

Yhtiö aikoo avata Suomessa lähivuosina yhteensä 25 myymälää.