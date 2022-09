75 miljoonan euron sopimus sähkönjakeluverkon kunnostuksesta ja ylläpidosta

Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan kanssa sopimuksen, jossa Eltel kokonaisvastuullisena urakoitsijana vastaa sähkönjakelun toimitusvarmuudesta merkittävässä osassa Carunan verkkoalueita.

Sopimuksen arvo on noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimuksen ajanjakso on kolme vuotta alkaen 1.3.2023, jonka jälkeen on mahdollisuus kahden vuoden optioon.