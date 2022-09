Concreten pomo johtaa Vantaalla toimivaa yritystä Lahdesta käsin

Concrete Urakointi houkutteli Juho Kinnusen toimitusjohtajakseen talvella. Nyt takana on reilun puolen vuoden mittainen ajanjakso korjausrakentamiseen keskittyvässä yrityksessä.

Kinnunen vaikuttaa suhtautuvan työhönsä analyyttisesti ja varmaotteisesti. Rauhallisuus paistaa miehestä läpi.

Tapaamme Kinnusen tämän kotikaupungissa Lahdessa. Concreten toimipiste ja hänen työpaikkansa sijaitsee Vantaalla. Työkohteet ovat pääasiassa Uudellamaalla.

”Olen täältä Lahdesta alun perin kotoisinkin. Valmistumiseni jälkeen asuin kymmenisen vuotta pääkaupunkiseudulla. Kun korona iski päälle, aloimme niinikään Lahdesta kotoisin olevan vaimoni kanssa miettiä paluuta takaisin Lahteen. Nyt olemme pari vuotta olleet taas lahtelaisia”, Kinnunen kertoo.

”Lahden kaupunki on kompaktin kokoinen. Omat ja vaimoni vanhemmat asuvat täällä, ja kun meillä on pieniä lapsia, niin se on hyvin kätevää. Arki rullaa.”

Juho Kinnunen Diplomi-insinööri, rakenne- ja rakennustuotantotekniikka, Aalto-yliopisto, 2012 Toimitusjohtaja, Concrete Urakointi, 2022– Yksikönpäällikkö, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit, 2020–2022 Kehityspäällikkö, Hus Kiinteistöt, 2018–2020 Projektipäällikkö, YIT, 2011–2018 Työmaainsinööri, ESJP, 2007–2011 Vaimo, tytär ja poika Harrastaa mökkeilyä, hiihtoa, ulkoilua, Fantasy Premier Leaguea

Kinnunen sanoo käyvänsä Vantaan konttorilla 1–3 kertaa viikossa.

”Saan työhöni reilusti tuottavuusetua, kun pystyn pitämään selkeitä toimistopäiviä ja vastaavasti sellaisia päiviä, jolloin pyörin pelkästään kentällä.”

Selkeä työnjako hallituksen puheenjohtajan kanssa

Sujuva yhteistyö hallituksen puheenjohtajan kanssa on aina toimitusjohtajalle tärkeää. Edelleen yrityksessä aktiivisesti toimiva ja yrityksestä ison siivun omistava perustajaosakas Aki Lassila siirsi toimitusjohtajan tehtävät Kinnuselle ja jäi itse yhtiöön työpäällikön tittelille. Hallituksen puheenjohtajan roolissa Lassila toki edelleen luotsaa Concretea eteenpäin.

”Olemme sopineet hyvän työnjaon Akin kanssa. Itselläni on yleisjohtamisen lisäksi kärkenä vastata hallinnollisista, sopimuksellisista ja yrityksen kehittämiseen liittyvistä asioista”, Kinnunen sanoo.

Kymmenen vuotta toimineen Concreten palveluihin kuuluvat esimerkiksi rakennusten ulkovaippojen julkisivukorjaukset, kattotyöt, parvekeremontit sekä sisäpuoliset työt, kuten toimitilojen muutostyöt.

”Nyt on ollut tekeillä monipuolisesti erilaisia hankkeita, kuten vesikatto- ja julkisivutöitä, piha- ja pysäköintikansia ja jonkin verran sisämuutostöitä. Helsingin Pasilassa meillä on vesikaton kunnostusurakka ja Vantaalla iso taloyhtiökohde. Saton kanssa teemme Espoon Tapiolan suunnalla julkisivu- ja ikkunakorjauksia”, Kinnunen luettelee.

Viime vuonna 4,3 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittänyt yritys on Kinnusen mukaan ”selkeän kasvuhakuinen”.

”Aika paljon olemme laittaneet vielä tällekin syksylle tarjouksia sisään, samoin myös ensi kevääksi.”

Concreten malli on pitää omilla palkkalistoillaan lähinnä vain toimihenkilöt. Työmaille tekevät kädet tilataan vakiintuneesta alihankkijaverkostosta.

”Materiaalien hinnannousu on tuonut ongelmia eniten tilaajien päätöksenteolle”

Rakennusmateriaalien hinnat nousivat Venäjän hyökkäyssodan alettua samaan aikaan, kun Juho Kinnunen aloitti Concretella.

”Kävimme läpi, mitä materiaaleja tarvitsemme ja minkä saatavuudessa voi olla riskejä. Nyt tilanne on asettunut. Hinnannousua on ollut, mutta ehkä pahin kasvu on kuitenkin taittunut. Sekin on rauhoittanut tilannetta. Toki tilanne elää”, Kinnunen kertoo.

”Uskoisin, että materiaalien hinnannousu on tuonut ongelmia eniten tilaajien päätöksenteolle epävarmuuden vuoksi.”

Kinnunen sanoo Concreten olleen materiaalihintojen suhteen ”hieman suojassa”, koska yritys tekee paljon lyhytkestoisia korjausurakoita. Suurissa uudisrakennushankkeissa materiaalia kuluu paljon enemmän ja hankkeet ovat pitkiä.

”Korjausrakentamisessa pystyy tarvittaessa soveltamaan esimerkiksi ajoituksen ja suunnitteluratkaisujen osalta. Urakka-ajat ovat suhteellisen lyhyitä, eivätkä niiden aikana hinnat ehdi kovin paljon vaihdella.”

Urakkaneuvottelut ovat nyt tiukkoja. Tosin sitä ne ovat olleet aina.

”Hintakilpailu on tiukkaa, ja urakoitsijat ovat joutuneet kuitenkin ottamaan riskiä materiaalien hinnannousun takia.”

Puhutaan hetki asiakkaista. Concreten tilaajakunnasta valtaosa on asunto-osakeyhtiöitä.

”Myös ammattimaista toimijaa löytyy hyvä siivu asiakkaissamme. Fokuksemme on kasvattaa sitä puolta eli panostaa b-to-b -puoleen.”

Asunto-osakeyhtiöiden pitäisi itse vastata kunnossapidosta niiltä osin kuin kunnostustoimet eivät kuulu osakkeenomistajalle. Osakehuoneistojen rakenteiden ja eristeiden lisäksi yhtiön velvollisuuksiin kuuluu pitää kunnossa lämmitys-, sähkö-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja tiedonsiirtojärjestelmät.

Keskustelua tuppaa riittämään, kun on iso joukko tekemässä kaikkia koskettavia ratkaisuja. Kyse on lähes poikkeuksetta muista kuin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisista. Mielipiteitä voi olla paljonkin, mutta aina ne eivät perustu uusimpaan tietoon. Siksikin korjausrakentamisen osaajiin olisi syytä tukeutua jo hankkeen alkuvaiheessa.

”Asunto-osakeyhtiömaailmassa voi pienistä asioista tulla herkästi kovin isoja”, Kinnunen myöntää.

”Olisi hyvä ajatella korjaushanketta yhteisenä projektina. Luottavainen ja ratkaisukeskeinen asenne on parempi kuin ongelmia hakeva asenne.”

Kinnusen mukaan korjausrakentaminen on Suomessa keskimäärin todella korkealla tasolla.

”Suomessa ei pyritä peittelemään työmaalla esiin tulevia haasteita, vaan ne otetaan reilusti esiin ja suunnitellaan huolellisesti jatkotoimenpiteet.”

Teams-työkalut laajaan käyttöön

Reilussa puolessa vuodessa ehtii jo saada asioita aikaan.

”Uudistimme keväällä käytäntöjämme systemaattisemmiksi ja säännönmukaisemmiksi. Meillä on vakioitu viikkorytmi, jonka mukaan menemme”, Kinnunen sanoo.

Concreten työntekijät kokoontuvat keskiviikkoisin Vantaan toimistolle. Muina päivinä moni hoitaa työnsä monipaikkaisesti.

”Olemme ottaneet teams-työkaluja laajalti käyttöön, kuten planneria. It-maailmasta olisi muutenkin rakennusalalle paljon opittavaa. Aikaisempi työkokemukseni on pitkälti kehittämisen puolelta. Itselleni on luontaista, että mietitään toimintatapoja ja lähdetään niitä harjoittelemaan.”

Julkisivutyöt tehdään hyvän sään aikana. Kesät ovatkin Kinnusen työnkuvassa tuotantopainotteisia. Kun syksy alkaa koittaa, on taas aikaa panostaa yrityksen sisäisiin kehitysasioihin.