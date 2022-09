Matka-aika lyhenee 15 tai 32 minuuttia – Suomi-radalle on kaksi vaihtoehtoa

Arvioiden mukaan matka-aikojen lyheneminen toisi merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä ja kasvattaisi vuosittaisia matkustajamääriä miljoonilla.

"Suomi-radan tehtävänä on suunnitella Helsinki-Tampere välille yhteys, joka lyhentää matka-aikoja, turvaa kapasiteetin vuosikymmenten päähän, tukee vihreää siirtymää ja koko Suomen kehittymistä. Tavoitteena on löytää hankkeelle rahoitusmalli, jolla rasitetaan julkista taloutta mahdollisimman vähän. Lisäksi on muistettava, että suunnittelu on tehtävä nyt, mutta rakentamisinvestointipäätös on edessä vasta vuosien päästä", kertoo Suomi-radan toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.