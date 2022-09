Newsec: Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoilla jatkuu hyvä veto

Pohjoismaisen suurimman kiinteistökonsultin Newsecin mukaan kiinteistömarkkinoiden näkymät ovat heikentyneet jonkin verran makrotalouden näkymien mukaisesti. Ennusteet puolestaan viittaavat lievään transaktiovolyymien laskuun ja tuottojen nousuun.

”Kiinteistömarkkinat kohtaavat täysin muuttuneet rahoitusmarkkinat, mutta siitä huolimatta markkinoilla on edelleen korkeaa aktiivisuutta. Odotuksemme on, että Pohjoismaissa ja Baltiassa tehdään liikekiinteistökauppoja lähes 600 miljardin kruunun (55 miljardin euron) arvosta. Näin vuodesta 2022 on tulossa toiseksi vahvin transaktiovuosi tähän mennessä", toteaa Max Barclay, Head of Newsec Advisory yhtiön tiedotteessa.