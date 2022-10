Joensuulaisyritys ilmoittaa mahdollistavansa hiilinegatiiviset betonituotteet – pilotti teräsvalmistuksen sivutuotteilla

Joensuulainen Mecmetal ilmoittaa mahdollistavansa ensimmäisenä suomalaisyrityksenä hiilinegatiivisten betonituotteiden kaupallisen valmistamisen. Yhtiö kertoo aloittaneensa yhteistyön saksalaisen betonituotevalmistaja Schiedelin ja ruostumattoman teräksen valmistajan Outokummun kanssa.

Ensimmäinen pilottitehdas on käynnistynyt Janakkalassa. Uusi täyden mittakaavan laitos on tiedotteen mukaan mahdollista toimittaa ensi vuonna. Mecmetal toimii prosessissa laitetoimittajana. Schiedel testasi pilotissa uutta teknologiaa ensimmäisenä. Outokumpu toimitti pilotointia varten terästuotannon sivutuotteita korvaamaan sementin käyttöä betonituotteissa. Ensimmäiset betonituotteet on valmistettu yhteistyöprojektin ensimmäisessä vaiheessa pilottitehtaalla Janakkalassa tänä syksynä.