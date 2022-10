Pääomasijoittaja osti enemmistön Spinversestä

Evolver on suomalainen buyout-sijoituksiin erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö sijoittaa pohjoismaisiin pk-yrityksiin. Evolverista tulee kaupan myötä Spinversen kasvukumppani, joka edistää yrityksen kansainvälistä kasvua Spinversen johdon ja henkilöstön kanssa.

Spinversen perustaja Pekka Koponen ja toimitusjohtaja Laura Koponen jatkavat yrityksen merkittävinä omistajina. Laura Koponen jatkaa yrityksen toimitusjohtajana ja Pekka Koponen hallituksen varapuheenjohtajana. Spinversen johtoryhmällä ja seniorihenkilöstöllä on lisäksi pääomasijoituksia yrityksessä. Spinverse on pääomarahasto Evolver Fund I:n viides investointi.