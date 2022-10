Seinäjoen keskusta kehittyy – ”Asemasta tulee portti pääradalta ja siitä tulee myös asumisen sekä palvelujen keskus”

Seinäjoen liikekeskustaa yritettiin kehittää pontevasti jo muutama vuosi sitten, mutta kolmen kilometrin päähän noussut Ideapark katkaisi tuon kehityksen kertaheitolla.

Yli sadan liikkeen Ideapark aukesi marraskuussa 2019, minkä jälkeen suuri osa keskustan liikkeistä muutti sinne. Asiakkaat ovat menneet perässä.

Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä astui virkaansa seuraavana vuonna. Hän myöntää, että Ideaparkin suosio on vähentänyt liikkeitä keskustassa, mutta muistuttaa, että kehitykseen ovat vaikuttaneet myös korona ja verkkokauppa.

Kiiskilän mukaan aallonpohja on nyt ohitettu. ”Keskustassa on avautunut useita uusia ravintoloita, kahvila, Wolt-kauppa ja elokuvateatteri. Myös uutta asuntokantaa valmistuu jatkuvasti. Keskusta menee eteenpäin, mutta muutos lienee pakko hyväksyä ja mennä reippaasti tulevaisuutta kohti”, Kiiskilä kertoo.

Hän tarkoittaa muutoksella globaalia trendiä, joka vie keskustoja palveluliiketoiminnan suuntaan. Se vaatii monen toimijan yhteispeliä. ”Kaupungilla on iso rooli keskustan viihtyisyyden nostamisessa.”

Lue lisää: Seinäjoen keskustaan rakennetaan vähintään 400 miljoonalla – Kaupunki haluaa lisätä asukkaiden määrää keskustassa 50 prosentilla

Seinäjoen asemanseutu mullistuu

Näkyvä esimerkki muutoksesta on juuri käynnistynyt Seinäjoen asemanseudun rakentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 40 000 neliömetriä uutta tilaa noin 100 miljoonalla eurolla.

Asema siirtyy sata metriä etelään, kun 1970-luvun harmaa betonielementtiasema korvataan modernilla Veturikorttelilla. Siihen kuuluu aseman lisäksi asunto-, liike- ja toimistorakentamista, perhepalvelukeskus Aallokko ja 450 auton parkkitalo.

Myös vuosikymmeniä vanha toive radan alikulkutunnelista toteutuu nyt. Ja sekin on vasta alkua.

”Asemanseutu on kaupungin strateginen kärkihanke. Asemasta tulee portti pääradalta Seinäjoelle, ja tulevaisuudessa se on myös asumisen ja palvelujen keskus”, Kiiskilä hehkuttaa.

Tällä kertaa kehittämistoiveille voi hyvinkin löytyä katetta. YIT toteuttaa noin 100 miljoonan euron Veturikorttelin seuraavan kahden vuoden aikana.

YIT:n toimitilat-segmentin johtaja Tom Ekman uskoo, että Seinäjoen asemanseudusta tulee yksi maan merkittävimmistä joukkoliikenneyhteyksien keskuksista.

”Hanke on merkittävä sekä YIT:lle että Seinäjoen kehitykselle. Junaradan läheisyys tuo omat haasteensa, mutta työmaa-alue saadaan rajattua niin, että vältetään jatkuvat muutokset”, YIT:n hankekehityspäällikkö Jaakko Linnolahti sanoo.

Seinäjoen edellinen kärkihanke, parin vuoden takainen torin siirto entiselle paikalleen ja sen alle rakennettu Toriparkki eivät rohkaise suuriin odotuksiin.

Pitkään suunnitellusta Keskustorista tuli sekava ja epäviihtyisä. Seinäjokelaiset pettyivät, kun edes luvattua toripaviljonkia ei näkynyt.

Nyt paviljonki on rakennettu jälkikäteen, ja siitä tulikin torin todellinen komistus. Paraatipuoli on tyylikästä puuarkkitehtuuria ja takaosa kuparipintaa, joka muistuttaa Aalto-keskuksesta ja uudesta Apila-kirjastosta.

Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilää uskoo mielellään, kun hän kiittää paviljonkia erittäin onnistuneeksi.

”Keskustaan on tehty isoja panostuksia niin kaupungin kuin yksityistenkin puolelta, ja ne alkavat nyt näkyä ja tuntua positiivisesti. Avaruuspuisto tältä kesältä on siitä hyvä esimerkki. Ja hienoa on, että investoinnit jatkuvat”, Kiiskilä sanoo.

Avaruuspuisto sai virikkeen Seinäjoen viime vuosien avaruuden pääkaupunki -sloganista. On sopivaa, että lennokas mainoslause tuli näkyväksi juuri leikkipuistossa.