Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma nähtäville – muistutusaikaa joulukuulle

Espoo–Salo-oikoradan suunnittelu on edennyt ja Väylävirasto on laittanut sen yleissuunnitelman nähtäville.

Rataosuus on osa Tunnin juna-hanketta, joka koostuu Espoo-Salo -osuuden lisäksi Espoon kaupunkiradasta, Salo–Turku-kaksoisraiteesta ja Turun ratapihoista. Nyt nähtävillä oleva yleissuunnitelma koskee vain Espoo–Salo-oikorataa, joka on Väyläviraston kontolla.

Espoon ja Salon välinen raideliikenne kulkee nykyään rantarataa pitkin, joka on mutkikas ja pitkä. Rata on alun perin rakennettu yli 100 vuotta sitten ja vaatii jatkuvia korjaustoimenpiteitä. Korjauksista huolimatta radan kunto on paikoitellen niin huono, että se haittaa junaliikennettä.

Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden ja samalla Espoo–Salo-oikoradan tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa. Väyläviraston mukaan hyötyjä matka-ajan nopeutumisesta saadaan vasta Espoo–Salo-oikoradan myötä.

Hankkeeseen ja yleissuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä.

Muistutukset tulee antaa viimeistään 8.12.2022.