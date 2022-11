Lehto rakentaa Espooseen kahdeksankerroksisen Ara-kohteen TA-Yhtymälle – Työmaa starttaa tammikuussa

Rakennusyhtiö Lehto ja TA-Yhtymä ovat sopineet kerrostalon kaupasta Espoon Nihtisillassa.

Kyseessä on Ara-kohde, jossa on yhteensä 29 asuntoa kahdeksassa kerroksessa. Asuntovalikoimaa löytyy kaksioista neliöihin. Asuntojen keskipinta-ala on noin 62 neliötä.