Tikkaiden väärä käyttö on turvallisuusriski – aluehallintovirasto kehottaa tarkkuuteen

Aluehallintoviraston mukaan Suomessa sattuu päivittäin putoamisesta johtuvia työtapaturmia. Putoamiset ovat kärkipaikoilla työpaikkojen tapaturmatilastoissa. Tikkaat ovat usein osallisena putoamistapaturmissa.

”Nojatikkaiden käyttö työalustana on niiden tapaturmavaarallisuuden vuoksi lainsäädännöllä kielletty. Nojatikkaat on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisenä kulkutienä. Silloinkin on estettävä tikkaiden kaatuminen tai luisuminen”, tarkastaja Emma Helenius sanoo tiedotteessa.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että nojatikkaita saa käyttää vain sellaista yksittäistä nousukertaa vaativaan lyhyen hetken kestävään työhön, jossa turvallinen ote tikkaista säilyy koko ajan.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nojatikkaita voi käyttää vain sellaisessa lyhyen ajan kestävässä kertaluontoisessa työssä, joka voidaan tehdä yhdellä kädellä. Mikään normaali asennus- tai korjaustyö ei ole tällaista työtä.

Eniten tikastapaturmia sattuu rakennustyöntekijöiden lisäksi kuntasektorin, sähköalan, teollisuuden ja kuljetusalan työntekijöille.

Heleniuksen mukaan parhaillaan tehdään putoamisvaarallisia syystöitä, kuten rännien ja kattojen puhdistustöitä. Talvella lumenpudotus aiheuttaa toisen tapaturmapiikin.

”Tuumaa aina hetki ennen tikkaiden käyttöä, olisiko jokin turvallisempi tapa.”