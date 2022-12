Asukkaat saivat avaimet käteen tänään – Ylen vanha pääkonttori muuttui miljoona-asunnoiksi

Asunnoiksi saneeratun Töölössä sijaitsevan Ylen entisen pääkonttorin asukkaat vastaanottavat avaimensa tänään. Töölön Kesäkatu -nimen saaneeseen kahdeksankerroksiseen taloon on remontoitu 146 kappaletta kolmeen rappuun.

Asuntojen lisäksi talossa on muun muassa suuri yhteiskäytössä oleva aula, allasosasto höyrysaunoineen, verstas, kuntosali, autohalli ja auton pesupaikat. Autohallissa on 114 autopaikkaa, joista lähes kaikissa on sähköauton latausmahdollisuus.