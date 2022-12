Kaksi rakennusliikettä neljän heikoimmin pörssissä menestyneen joukossa – miinusta jopa 78 prosenttia

Helsingin pörssin yleiskehitys on ollut selvästi miinusmerkkinen tänä vuonna. Pörssin yhtiöistä peräti 159:n osakekurssi on laskenut tämän vuoden aikana, kun taas nousijoita on vain 30. Yleisindeksi oli torstaina 22. joulukuuta noin kello 16.30 aikaan 15,0 prosenttia miinuksella vuoden alusta. Rakennus- ja kiinteistöalaan liittyvistä yhtiöistä enemmistön pörssikurssit ovat laskeneet vielä enemmän kuin yleisindeksi on heikentynyt.

Koko pörssin eniten laskenut yhtiö on syksyllä 2021 listautunut Modulight, joka suunnittelee ja toimittaa erilaisia laserratkaisuja muun muassa lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin. Sen osake on romahtanut peräti 84,1 prosenttia tämän vuoden aikana.