Kreatelle tunneliurakoita Ruotsista – korjaustöitä 8,0 miljoonalla eurolla

Kreate Sverige on voittanut alihankintaurakan Bohusbanan tunneliurakasta, jossa kunnostetaan Bohusbanan kymmenen tunnelia kesän 2023 aikana. Kreaten sopimuskumppanina on Eiffage Rail AB, joka on Ruotsin liikenneviraston Trafikverketin hankkeen pääurakoitsija.

Bohusbanan on Göteborgin ja Uddevallan välinen sähköistetty yksiraiteinen rata, jossa kulkee sekä tavara- että henkilöliikennettä. Laajassa urakassa rataosuudelta puretaan kaikki vanhat tunnelirakenteet pois ja rakennetaan uudet tilalle.

Kreaten tehtävänä on toteuttaa radan suojaukset, betonin purkutyöt, pultitukset, ruiskubetonisalaojat sekä erityistä osaamista vaativat paikallavaletut tunnelin suuaukkorakenteet.

Noin kahdeksan miljoonan euron urakka on Kreate Sverigelle merkittävä, sillä yhtiön liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 12 miljoonaa euroa. Urakan on määrä valmistua lokakuussa 2023.

Kreate laajensi alkusyksyllä toimintojaan Ruotsiin, kun se osti vaativaan maanalaiseen infrarakentamiseen erikoistuneen BBEAB-yhtiön.