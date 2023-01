Fira modernisoi luksushotellin Helsingin Kruununhakaan – neljän arvokiinteistön korjausurakka

Rahastoyhtiö Samla Capitalin hallinnoima SC Hotels I Ky rakennuttaa Helsingin Kruununhakaan hotellikokonaisuuden, joka koostuu neljästä aikavälillä 1885–1930 valmistuneesta arvokiinteistöstä.

Urakoitsijana on Fira, joka modernisoi rakennukset sekä vastaa hotellin sisätilojen rakentamisesta ja viimeistelystä. Liisankadun ja Mariankadun risteyksessä sijaitsevien rakennusten kokonaispinta-ala on 14 200 neliömetriä. Urakkamuotona on projektinjohtourakka, jolla on tavoite- ja kattohinta. Kohde valmistuu vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana.