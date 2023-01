LVI-insinööritoimisto Vahvaconissa tehtiin sukupolvenvaihdos

LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy on nimittänyt LVI-ins. (AMK) Aki Mikkelsonin toimitusjohtajaksi 2.1.2023 alkaen. DI Ilkka Råman jatkaa edelleen hallituksen puheenjohtajana ja vanhempana asiantuntijana.

Toimitusjohtajanimityksen yhteydessä yrityksen pääomistus siirtyi Mikkelsonille, ja tasaosuuksin Elias Hosseinille, Marko Kukkasmäelle sekä Adlan Futijeville. Råman jatkaa yrityksessä vähemmistöosakkaana.

Hosseini on nimitetty samassa yhteydessä Vahvaconin Helsingin toimiston päälliköksi. Yrityksen tytäryhtiö Tallinnassa jatkaa muutoksitta Aleksandr Spitsônin johdolla.

“Olen tavattoman iloinen, että yrityksemme siirtyy seuraavalle osaajapolvelle itsenäisenä ja taitavana kotimaisena yhtiönä, joka pystyy jatkossakin palvelemaan menestyksellisesti asiakkaidemme haasteellisten projektien läpiviemisessä”, Råman kommentoi muutoksia.

“Yrityksen tila on hyvä ja meillä on hyvässä yhteishengessä toimiva osaava henkilöstö. Tästä on hyvä jatkaa kehittämään palveluitamme”, Mikkelson toteaa.

LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy on vuonna 2002 perustettu LVI-tekniikan suunnittelu- ja konsulttitoimisto. Vahvaconin palveluihin kuuluu LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelu, energiakonsultointi, erilaiset toimivuusselvitykset. Insinööritoimiston kokonaisvahvuus on 16 henkilöä ja sen toimipaikat sijaitsevat Pasilassa Helsingissä, Porissa ja Tallinnassa.