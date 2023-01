Tekova uudisti konsernirakennettaan ja perusti viisi tytäryhtiötä

Vuonna 2018 perustettu Tekova oy muuttanut yhtiörakennettaan.

Toimitilahankkeisiin erikoistunut konserni koostuu nyt emoyhtiö Tekova oy:stä ja sen alla toimivasta viidestä tytäryhtiöstä.

Hankekehitykseen keskittyvän Tekova Developmentin lisäksi konserniin kuuluvat alueyhtiöt Etelä-, Keski-, Länsi- ja Pohjois-Suomi oy. Aluekonttorit sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Toimitusjohtajana jatkaa viime vuonna työt aloittanut Jaakko Heikkilä. Hän kuvaa vuonna 2018 perustetun ja noin 80 miljoonan euron liikevaihtoa tekevän yhtiön tilannetta kohtuullisen hyväksi.

”Konsernimuutoksen ja uusien alueyhtiöiden myötä pystymme vahvistamaan alueellista toimintaamme ympäri Suomen. Myös näkymät ovat positiivisia. Joitakin hankkeita on mennyt jäihin haastavasta rahoitustilanteesta johtuen, mutta tilauskantamme on edelleen noin 60 miljoonaa euroa. Se on ajankohtaan ja markkinatilanteeseen nähden varsin hyvä”, Heikkilä toteaa tiedotteessa.

Yhtiön uuteen hallitukseen on nimetty jo aikaisemmin hallituksessa työskennelleiden Tomi Koivukosken ja Asko Myllymäen lisäksi Taalerin kiinteistöliiketoiminnan johtajana toimiva Essi Sten, Lemminkäinen-taustan omaava Juha Nurmi sekä muun muassa Berner Capitalin toimitusjohtajana työskentelevä Mathias Berner.