Liimojen happamuus on ollut ongelma puutuoteteollisuudessa – nyt ph-arvoa on saatu neutralisoitua eikä puu enää värjäydy

Liimojen happamuus on ollut yksi puutuoteteollisuuden ongelma. Hapan liima on värjännyt muun muassa tammea tummaksi, mikä on johtanut tuotteiden hylkäämiseen laadunvalvonnassa.

"Uuden sukupolven PVAc-liiman neutraali pH-arvo merkitsee lopputuotteille sitä, että puu ei värjäydy. Silloin esimerkiksi tammen liimaamisessa ei enää ole ongelmana tummaksi värjäytyminen siellä, missä liima koskettaa puuta", kertoo Kiillon Solutions Manager Juha Rinne.