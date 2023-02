Metsätontun kaava etenee Espoossa – Urheilupuiston metroaseman kupeeseen 44 000 neliötä rakennusoikeutta

Metsätontun alueen asemakaavan muutos Espoon Niittykummussa on valmistunut ja etenee seuraavaksi kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn.

Alueella nykyisin olevat matalat kerrostalot on tarkoitus purkaa ja korvata uudistuotannolla, jonka määrä on moninkertainen nykyiseen rakennuskantaan nähden. Alueen rakennusoikeus on uudessa kaavassa 43 800 kerrosneliömetriä.