Saudi-Arabiaan nousee käsittämätön kolossi – kuution särmät 400 metriä ja lattiapinta-alaa 2 miljoonaa neliötä

Osa tätä New Murabba -projektia on käsittämättömän kokoinen kuution muotoinen kolossi The Mukaab. Se on kooltaan 400 metriä joka suuntaan eli niin korkeudeltaan, leveydeltään kuin pituudeltaankin. Lattiapinta-alaa rakenteessa on peräti 2 miljoonaa neliömetriä. Hankkeesta kertovan materiaalin mukaan sen sisään mahtuisi yli 20 Empire State Building -pilvenpiirtäjää. New Yorkissa sijaitsevan Empire State Buildingin katto on 381 metrin korkeudessa.

Mukaab-kuution sisälle on tarkoitus rakentaa spiraalin muotoinen torni, johon tulee lukuisia kulttuuriin ja matkailuun liittyviä kohteita sekä asuin-, hotelli- ja liiketiloja ja virkistysmahdollisuuksia.