Taloyhtiölainojen riskien laukeaminen tietäisi yksipuolisia koronnostoja ja rahoituksen saannin vaikeutumista – Katso Raksa-tv:n uusin jakso

Suomalainen asuminen perustuu vahvasti omistusasumiseen ja omistusasuminen puolestaan asunto-osakeyhtiöjärjestelmään ja sen rahoitusmenettelyyn. Siihen on Paunan mukaan liittynyt säntillinen lainojen hoito. ”Eikä todellakaan vivutettu kiinteistösijoittaminen.”

Viime aikoina tilanne on kuitenkin muuttunut. Asuntosijoittamista ja kiinteistösijoittamista on tehty vahvasti velkavivulla ja omistusasuminen on jäänyt taloyhtiöissä syrjään.

”Tällä hetkellä omistusasuminen on yhtiövelkavetoista ja vahvasti vuokra-asuntotuotantoon keskittynyttä”, Pauna sanoo.

Suurin riski on hänen mukaansa siinä, että ei tiedetä, onko kyse omistus- vai vuokrayhtiöstä. Jos taloyhtiöstä asuntoja hankkineet sijoittajat ajautuvat vaikeuksiin, siitä voi seurata lainan saannin vaikeutumista ja rahan hinnan kallistumista.

Taloyhtiölainoissa on kyse yrityslainoista, joiden ero asuntolainoihin on kuin ”yöllä ja päivällä”. Yrityslainassa pankki voi toisin kuin asuntolainassa kiristää luoton ehtoja yksipuolisesti, esimerkiksi nostaa marginaalia pankin yksipuolisella ilmoituksella.

Pauna neuvoo asunnonostajaa tutkimaan yhtiön tarkkaan teknisesti, taloudellisesti ja osakasrakenteen kannalta. Myös yhtiön velkatilanteeseen kannatta paneutua, tuleeko kassavirta vuokratuloista vai palkkatuloista.

Rs-järjestelmä pitäisi remontoida

Pauna laittaisi uudisasunnon rs-järjestelmän remonttiin. Se on luotu itselleen omistusasunnon ostavan turvaksi, mutta järjestelmä on kääntynyt päälaelleen. Nyt yhtiön perustamisvaiheessa on pankki, rakennusyhtiö ja ankkurisijoittaja, ja hanke käynnistyy vuokrayhtiönä. Sitten siihen tulee mukaan pienempiä vuokranantajia, ja vasta lopussa omistusasujia.

Paunan mukaan olisi oleellista jakaa asunnonostajille tietoa siitä, millaiseen käyttöön kohde tulee.

Asuntomarkkinoille Pauna ei lupaa nopeaa toipumista.