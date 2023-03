Bravidalle Suomen suurimman hotellin ilmanvaihtourakka

Bravida on tehnyt hankkeesta sopimuksen pääurakoitsijan kanssa. Bravida toteuttaa ilmanvaihtotyöt koko kohteeseen, jonka laajuus on 39 000 neliömetriä ja 13 kerrosta. Kohteen tilaaja on Avia Real Estate ja pääurakoitsija Skanska Talonrakennus.

”Projektin merkittävyys Avia Real Estatelle on huomattava niin taloudellisen kuin alueellisenkin kehityksen kannalta. Uusi hotelli palveluineen tulee tukemaan koko lentokenttäalueen ja Avia Real Estaten muiden hankkeiden kehitystä", kommentoi Avia Real Estate Oy:n projektijohtaja Tero Salmi.