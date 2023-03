RT: Rakentaminen on nyt suhdanteen pohjalla

Rakentaminen on hiljentynyt, ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan rakennusala on ollut suhdanteen pohjalla jo vuoden. Etenkin asuntoaloitusten voimakas väheneminen on vetänyt rakentamisen suhdannekuoppaan.

Rakennusteollisuus RT ennakoi tuoreessa suhdannekatsauksessaan rakentamisen supistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttia ja jäävän ensi vuonna puolisen prosenttia miinukselle.