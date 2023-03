Tuusulaan uusi kampus – Lipsanen voitti Riihikallion koulu-urakan

Tuusulaan rakennettavan Riihikallion kampuksen kokonaisurakoijaksi on valittu Rakennusliike U. Lipsanen oy.

Urakka sisältää koulurakennuksen rakentamisen, nykyisen koulun osittaisen purkamisen, liikuntasalirakennuksen julkisivujen ja sisäänkäyntien uusimisen sekä piha-alueiden rakennustyöt. Kokonaisurakan hinta on 32,2 miljoonaa euroa.

Toteutettava uudisrakennus on kolmekerroksinen. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, sisäilman laatuun, ääniympäristöön sekä valaistukseen. Vanhassa koulussa on kärsitty pitkään sisäilmaongelmista ja opetuksessa on turvauduttu väistötiloihin.

Rakennustyöt pyritään käynnistämään huhtikuun aikana. Työt alkavat uudisrakennuksen rakentamisella. Nykyinen koulu on toiminnassa rakentamisen ajan, ja opetus siirtyy uudisrakennukseen kesällä 2025. Sen jälkeen alkavat nykyisen koulurakennuksen purkutyöt, liikuntasalirakennuksen julkisivutyöt sekä pihatyöt. Koko hanke on valmis heinäkuussa 2026.

Lämmitykseen hybriditeknologiaa

Rakennuksen runko tehdään betonielementeistä, julkisivut ovat pääosin tiilistä muurattuja. Pinta-alaa rakennuksessa on kaikkiaan 11 588 brm². Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kuivaketju10- sekä Terve Talo -toimintamalleja.

Kampuksessa hyödynnetään maa- ja kaukolämpöä yhdistävää hybridilämmitystä. Aurinkosähkön hyödyntämistä tehostetaan uudisrakennuksen katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla. Nykyisen koulun aurinkopaneelit jäävät paikalleen.

Hybridilämmitysjärjestelmän ja turvajärjestelmän laitteiden hankinta sekä taidehankinta toteutetaan rakennuttajahankintana. Kokonaisurakkaan ei sisälly kampuksen läntisen pysäköintialueen rakentaminen, jonka toteuttaa Tuusulan kunnan Yhdyskuntatekniikka/Kunnallistekniikan rakentaminen -yksikkö.