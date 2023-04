Kiinteistöpalvelualan työntekijä kuoli työtapaturmassa Kuopiossa

Hiekoituskoneen suojan puuttuminen maksoi työntekijän hengen. Työsuojelutarkastajan tarkastuskertomuksen mukaan hihan tarttuminen hiekoituskoneeseen aiheutti vakavat seuraukset.

Kuopiolaisen kiinteistöpalvelualan yrityksen työntekijällä oli ollut tämän vuoden maaliskuun puolivälissä työtehtävänään hiekoittaa yhtiön asiakkaiden pihoja. Työntekijä oli mennyt tätä varten täyttämään traktorin perässä olevaan hiekoituslaitteeseen hiekkaa.

Hiekoituskoneen kaukalossa oli ollut vanhaa hiekkaa, joka oli paakkuuntunut, ja kun työntekijä oli hakannut paakkuja lapiolla, oli hänen hihansa joutunut hiekoituskoneen akselin vetämäksi. Työntekijä oli tämän seurauksena kietoutunut kokonaan konevoimalla pyörivään akseliin ja kuollut.

Työsuojelutarkastuksella tuli ilmi, että hiekoituskoneeseen kuuluva suoja ei ollut paikoillaan tapaturman aiheuttaneessa eikä muissakaan hiekoituskoneissa. Jos koneen valmistajan koneisiin tarkoittama suojaritilä olisi ollut paikoillaan, tapaturman sattuminen ei olisi ollut mahdollista.

Työsuojeluviranomainen tekee tapauksesta rikosilmoituksen, sillä asiassa on syytä epäillä, että työnantaja on laiminlyönyt työturvallisuuslakia jättämällä asentamatta hiekoituskoneisiin tapaturman estävät suojat. Työturvallisuuslain laiminlyönti on säädetty rangaistavaksi työturvallisuusrikoksena, josta voi seurata sakkorangaistus työnantajan edustajille ja yhteisösakko työnantajana toimivalle yhtiölle.

Tapauksissa, joissa työntekijä on kuollut työturvallisuuden laiminlyönnin seurauksena, on rikosnimikkeenä lähtökohtaisesti myös kuolemantuottamus. Tällöin työnantaja voi joutua maksamaan korvauksia kuolleen työntekijän omaisille, jos he sellaisia vaativat.

Vastaavanlaisilla hiekoituskoneilla on aikaisemminkin sattunut vakavia tapaturmia. Joitakin vuosia sitten yksi työntekijä menetti toisen kätensä, kun työnantaja oli antanut työntekijän käyttöön vastaavanlaisen hiekoituskoneen, josta puuttui hiekoituskaukalon suoja.

”Työturvallisuuslain mukaan työnantajan edustajilla on velvollisuus huolehtia, että koneissa on paikollaan kaikki koneiden valmistajien tarkoittamat ja muutkin tarvittavat suojat, joilla voidaan estää tapaturmien sattuminen”, ylitarkastaja Sampo Pelkonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.