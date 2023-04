Suomen vetyteollisuus starttaa Harjavaltaan nousevasta tehtaasta – rakentamisessa on paljon erityistä huomioitavaa

Vihreän siirtymän edistämisessä ollaan jo siirrytty konkretiaan, mikä näkyy monin tavoin sekä rakentamisen lainsäädännön uudistustyössä että energia-alan muutoksissa. Viime mainitussa tärkein muutos on tunnetusti tuulivoiman valtava kasvu, mutta samalla on otettu ensi askeleita täysin uudenlaisten energiantuotantotapojen käyttöön ottamiseksi. Vedyn teollinen tuotanto elektrolyysimenetelmällä on esimerkki tästä.

Ensimmäisenä suomalaisille vetyapajille ehätti vuonna 2020 perustettu P2X Solutions oy. Yhtiö teki investointipäätöksen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantohankkeensa toteutuksesta viime vuoden tammikuussa, ja työt aloitettiin kesällä 2022. Ennen kuin Harjavalta valikoitui sijoituspaikaksi, vertailtavina oli ollut projektipäällikkö Jari Hassisen mukaan useita muitakin paikkakuntia.