Suunnittelijat ideoivat nyt uudenlaisia toimistoja – yksi trendi ylitse muiden

Vetovoimatrendin on havainnut muun muassa sisustus- ja tilasuunnitteluun sekä toimitilamuutoksien projektijohtamiseen erikoistunut vaasalainen suunnittelutoimisto Design by Hanna K & co. Toimiston asiakkaista moni on juuri nyt kiinnostunut viihtyisyyden lisäämisestä.

”Toimistot kilpailevat kodin kanssa, ja se on kova kilpailu. Houkutus tehdä töitä kotona on suuri, mikäli kotona on rauhaa ja mukavuuksia. Miksi lähtisin toimistolle? Mitä innostavaa siellä on? Samalla isot toimitilat seisovat tyhjillään”, toimitusjohtaja Hanna Yli-Yrjänäinen sanoo.