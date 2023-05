Talotekniikka ja hissit vaihtuivat Swecon maajohtajan tehtäviin

Suomen suurin suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Sweco Finland on nimittänyt uuden maajohtajan Suomeen, kun yhtiön nykyinen johtaja Markku Varis jää eläkkeelle oltuaan 30 vuotta yhtiön palveluksessa.

Thomas Hietto aloittaa uudessa tehtävässä kesäkuun alussa. Hänet on nimetty myös Sweco Ab:n konsernijohtoryhmän jäseneksi.

Hän työskenteli viimeksi talotekniikkajätti Caverionin varatoimitusjohtajana. Sitä ennen hän oli 20 vuotta hissivalmistaja Koneen palveluksessa.

”Minulla oli kolme kriteeriä uudelle työnantajalleni. Halusin olla aktiivisesti mukana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Halusin sellaisen työnantajan, joka on osa tätä ratkaisua. Lisäksi listallani oli liiketoiminta, jossa on merkittävää kasvupotentiaalia ja kolmanneksi, että henkilöstö on aidosti keskiössä”, Hietto kertoo.

Swecossa vaikutuksen Hiettoon teki erityisesti se, miten yhtiön ylimmässä johdossa arvostetaan henkilöstön merkitystä yrityksen menestykselle.

”Lisäksi yhtiön Ukrainan hyväksi tekemä työ säväytti.”

Kone on toiminut Hietolle kuin kasvattiseurana. Hän työskenteli yhtiön palveluksessa 20 vuotta eri tehtävissä. Kokemusta on kertynyt esimerkiksi Italiasta, Saksasta, Japanista ja Singaporesta.

”Kone on tietysti vaikuttanut paljon ajatteluuni ja asenteisiini. Työskentelin siellä etulinjasta pääkonttoriin eri maissa ja suhdanteissa. Uskon näistä olevan hyötyä myös Swecossa vaikka en tietenkään tuo edellisiä toimintamalleja mukanani. Minulle on tärkeää ihmisläheinen ja arvopohjainen johtajuus ja kaiken kaikkiaan Swecon arvot kohtaavat omat arvoni tosi hyvin.”

Hietto on valmistunut aikoinaan diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Lisäksi hänellä on myös johtamisen tutkinto Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista.

”Kun siirryn talotekniikkapuolelta johtamaan Swecoa, tiedostan, että yhtiöllä on Suomessa vahva ja menestynyt organisaatio. Sen takana on 3 000 huippuosaajaa, arkkitehdeistä insinööreihin ja asiantuntijoihin kyberturvallisuudesta kestävään matkailuun. Minun tehtäväni on varmistaa, että meillä on kirkas yhteinen suunta ja tuen henkilöstöä heidän menestyksessään. Pidän fokuksen asiakastyössä. Myös yrityskulttuurista on pidettävä hyvä huoli ja haluan tehdä siitä joka päivä paremman.”

Hieton mukaan vihreä siirtymä avaa kaikille Swecon liiketoiminta-alueille selkeät kasvunäkymät.

”Suunnittelualalla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.”

Hankala suhdannetilanne ei uutta toimitusjohtajaa hirvitä.

”Laskusuhdanne näkyy tiniissä toiminnoissa, joissa olemme tekemisissä talonrakentamisen kanssa, mutta se menee jossain vaiheessa ohi. Pelkästään Euroopan Unionin asettamat hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät niin suurta rakennuskannan modernisointia, että kysyntä on tulevaisuudessa vahvaa. Kysyntä on nyt hyvää esimerkiksi teollisuudessa ja energialiiketoiminnassa.”

Ensimmäiseksi Hietto panostaa ihmisiin ja liiketoimintaan tutustumiseen.

”Opittavaa on paljon ja vierailen Suomen 27 toimipisteessä eri paikkakunnilla ja tapaan myös asiakkaita ja sidosryhmiämme.