Valtio myy ison määrän asuntoja New Yorkissa listatulle pörssiyhtiölle – Kruunuasunnot luopuu yleisistä vuokra-asunnoista

Ostajana on globaalisti toimiva pääomasijoittaja KKR ja sen eurooppalainen kiinteistösijoitusyhtiö. Kiinteistösalkussa on yhteensä 30 vapaarahoitteista vuokra-asuinkiinteistöä 12 kaupunkikeskuksessa eri puolilla Suomea. Kaksi kolmasosaa asunnoista sijaitsee Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Kauppa on ensimmäinen, jonka KKR toteuttaa Pohjoismaissa Euroopan Core Plus Real Estate -strategiansa mukaisesti.

KKR on New Yorkin pörssissä listattu maailmanlaajuisesti toimiva sijoitusyhtiö, joka tarjoaa vaihtoehtoisia omaisuudenhoito-, pääoma- ja vakuutusratkaisuja. KKR hallinnoi pääoma-, rahoitus- ja kiinteistösijoitusrahastoja ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt tarjoavat eläke-, henki- ja jälleenvakuutusratkaisuja Global Atlantic Financial Groupin hallinnoimana.