Alan järjestö varoittaa rakennusten yläpohjan eristeiden asennusvirheistä

Rakennusten yläpohjan eristetöissä tulee huomioida voimassa olevat rakentamista koskevat säädökset ja ohjeet, jotta ikäviltä vahingoilta vältyttäisiin. Väärät ratkaisut piippujen läpivienneissä nostavat tulipalon riskiä suuresti ja voivat aiheuttaa siten mittavia vahinkoja.

Tulisija- ja Savupiippuyhdistys muistuttaa tiedotteessaan talojen yläpohjan eristeiden oikeanlaisesta asentamisesta. Tämä koskee niin uudisrakentamista, kuin yläpohjan lisäeristystöitä.

Energiakriisi osaltaan on lisännyt puhallusvillojen asennuksia ja monissa taloissa on pikaisesti tehty eristyksiä. Yhdistyksen mukaan on erittäin tärkeää, että näiden eristeiden puhaltaminen suoritetaan huolellisesti huomioiden myös savupiippujen edellyttämät toimenpiteet ennen eristystöihin ryhtymistä.

Mikäli yläpohjan lisäeristystyöhön liittyvä savupiipun läpiviennin toteutus kuuluu työurakkaan, on ennen työn hyväksymistä syytä varmistaa, että se tehdään huolellisesti käyttäen ammattilaisia heti suunnittelusta lähtien lopputoteutukseen asti varmistaen eristeiden säädöstenmukaisuus. Myös eri savupiipputyyppejä koskevat läpivientiratkaisut on syytä huomioida. Tuulettuvat rakenteet tulee pitää avoimena.

Yläpohjassa käytettävät puhalluseristeet eivät saa olla kosketuksissa savupiipun kanssa. Ennen puhallustöitä savupiipun ympärillä oleva tuulettuva tila tulee suojata. Suojaus tulee ehdottomasti poistaa työsuorituksen jälkeen.

Pahimmillaan väärin toteutettu savupiipun läpivienti yläpohjassa voi aiheuttaa vakavat tulipalovahingot. Oikein valitut eristemateriaalit ovat keskeisessä̈ roolissa tulisijan ja savupiipun paloturvallisuudessa. Korkean lämpötilan kanssa tekemisiin joutuvat eristeet tulee olla palamattomia, korkeimman mahdollisen paloluokituksen A1 mukaisia. Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen eristeratkaisut itse rakennustuotteisiin kuten myös niiden käyttöön liittyvät ohjeet tulevat tuotteiden CE-merkintätestausten ja rakentamista koskevien säädösten kautta ja niitä tulee noudattaa.

RIL on julkaissut maksuttoman oppaan, jonka voi ladata täältä: https://www.ril.fi/kirjakauppa/ohjeet-ja-normit/tulisijan-valinta-ja-kayttoopas-2023-p-783.html

Paloeristeenä vanhoissa taloissa voi olla likaantunutta mineraalivillaa, roskainen tai pölyinen hiekkapelti tai suoraan puru, turve tai muu eriste piippua vasten. Mikäli piippuun tulee halkeama eristeiden kohdalta, on tulipalon riski suuri. Näidenkin kohdalla on suositeltava soveltaa edellä mainittuja ohjeita läpivienneistä, vaikka itse lisäeristystä ei toteutetakaan.