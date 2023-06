Espoo myy yli 12 miljoonan euron tontin eläkevakuuttajalle

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt myydä Keilaniemestä tontin työeläkevakuutusyhtiö Varmalle. Tontin kauppahinta on 12,4 miljoonaa euroa.

Hanke on merkittävä työpaikkakohde ja arkkitehtuuriltaan näyttävä puurakenteinen toimistorakennus Keilaniemen sisääntulossa, Kehä I:n tunnelin eteläpäässä. Valmistuessaan Keilaniemen Portiksi nimetty rakennus on Euroopan korkein puurakenteinen toimistorakennus ja siinä on 14 kerrosta. Kohteen energialuokka on A ja sille haetaan ympäristösertifikaatti Breeamin Excellent-luokitusta. Kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arco.