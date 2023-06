EU:n komissio ”varhaisvaroittaa” Suomea kierrätystavoitteista – uusia veroja tai maksuja polttoon päätyvälle jätteelle luvassa?

Komission raportin mukaan Suomi ei todennäköisesti pääse vuodelle 2025 asetettuun 55 prosentin yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeseen. Varhaisvaroitusraportin tarkoituksena on tarjota tavoitteita saavuttamattomille EU:n jäsenvaltioille tukea tavoitteiden täytäntöönpanossa.

Huolestuttavinta Suomen tilanteessa on, että yhdyskuntajätteen kierrätystavoite näyttää pakenevan yhä kauemmas. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysynyt useita vuosia 40 prosentin tuntumassa, ja samaan aikaan yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut.