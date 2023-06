NRC Group nappasi 14 miljoonan euron sopimuksen

Sopimuksen kiinteähintainen arvo on noin 14,3 miljoonaa euroa. Sopimuskausi alkaa marraskuussa 2023 ja jatkuu lokakuuhun 2026 saakka. Sopimuksessa on kaksi kahden vuoden optiomahdollisuutta. Tilaajana on Väylävirasto.

Kunnossapidettävä alue pitää sisällään 515 raidekilometriä, 377 vaihdetta ja 160 tasoristeyksiä, joista 30 puolipuomilaitoksella varustettuja. Alue on hyvin vaihteleva: Kokkolasta Ouluun ulottuva noin 280 raidekilometrin osuus on nopean liikenteen rataa. Raaheen kulkeva osuus sekä Ylivieska-Iisalmi ovat tärkeitä tavaraliikenneväyliä. Lisäksi alueeseen kuuluu vähäliikenteisten Haapajärvi-Saarijärvi rataosien päivystys ja viankorjaus.