Rakennuslehden lukijat laittoivat taas järjestykseen parhaat yritykset ja johtajat – nopeita nousuja ja romahduksia

Suomen kiinnostavin rakennusliike on YIT ja suunnittelutoimisto A-Insinöörit. Rakennusalan paras johtaja ja visionääri on puolestaan Rambollin toimitusjohtaja Maija Jokela. Tätä mieltä on Rakennuslehden lukijoista koottu lukijapaneeli.

Rakennuslehden lukijapaneeliin kuuluu noin tuhat pääasiassa rakennusalalla työskentelevää asiantuntijaa ja johtajaa, jotka ovat tyypillisesti koulutukseltaan diplomi-insinöörejä, insinöörejä ja rakennusmestareita. Paneelille esitetään verkkokyselyllä säännöllisesti erilaisia rakennusalan ajankohtaisiin asioihin ja median käyttöön liittyviä kysymyksiä. Huhti– toukokuussa tehtyyn tuoreimpaan kyselyyn vastasi 123 panelistia. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa tutkimusyhtiö Iro Research.