Soimulle ensimmäinen hanke Keski-Suomesta

Hybridirakennushanke on TR-urakka, jossa Soimu vastaa hankkeen teknisten ratkaisujen suunnittelusta ja rakentamisesta. Projekti pitää sisällään 9-kerroksisen asuinkerrostalon ja 1-kerroksisen, noin 700 neliömetrin päivittäistavarakaupan.

Asuntoja kohteessa on yhteensä 68 kappaletta. Asuinrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on lisäksi erillinen liiketila, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi ravintola. Hankkeen laajuus on noin 5 000 bruttoneliömetriä ja 17 000 rakennuskuutiometriä.