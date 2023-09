Garden Helsinki otti askeleen eteenpäin – Scandic lähtee hotellioperaattoriksi

Pitkään vireillä ollut hallihanke Garden Helsinki ottaa konkreettisia askeleita eteenpäin.

Scandic Hotels-ketju kertoo tiedotteessaan, että se avaa Nordenskiöldinkadulle rakennettavaan viihdekeskukseen kaksi hotellia, joissa on yhteensä yli 450 huonetta. Scandic on tehnyt tiloista pitkän leasing-sopimuksen hallihanketta vetävän Projekti GH oy:n kanssa. Tavoitteena on, että kahdella eri konseptilla toimivat hotellit avaisivat ovensa vuonna 2028.