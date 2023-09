Helsinki-Vantaan terminaalilaajennus pokkasi Euroopan teräsrakennepalkinnon

Helsinki-Vantaan lentoaseman T2 laajennus on voittanut European Steel Design Award 2023 -palkinnon. Palkinto jaettiin Euroopan teräsrakenneyhdistysten kattojärjestön ECCS:n järjestämässä teräsrakenteiden suunnittelukilpailussa Amsterdamissa.

Tuomariston mukaan terminaalin laajennus on erinomainen esimerkki teräksen käytöstä kestävässä rakentamisessa. Rakennuksen teräsrunko on toteutettu betonitäytteisin liittopilarein ja deltapalkein.Deltapalkkien kokonaispituus on noin 3,9 km ja muita teräsrunkorakenteita rakennuksessa on yhteensä noin 2 400 tonnia.