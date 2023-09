Koneita ja laitteita vuokrataan nyt korjausrakentamisen tarpeisiin – vähäpäästöiset laitteet kiinnostavat yhä enemmän

Esimerkiksi Cramo avasi Espoon Finnooseen uuden toimipisteen, koska alueelle on kaavoitettu runsaasti asuntorakentamista ja teollisuuden sekä infran mittavia hankkeita. Myös Espoon Länsimetron reitin ympäristö ja Keilaniemen aluehanke ovat merkittäviä rakennuskohteita.

Cramo investoi tänä vuonna ennätyksellisesti lähes 35 miljoonaa euroa uuteen kalustoon. Kalustokantaa uusitaan ja laajennetaan, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata heti, kun asuntorakentaminen vilkastuu koko maassa.

”Nato-jäsenyyteen liittyy myös paljon rakentamista”, Cramo Finlandin aluepäällikkö Jani Euro kertoo.

Vaikka uudisrakentaminen on notkahtanut, on esimerkiksi teollisuudessa ja tuulivoimalatyömailla kalustotarve pysynyt ennallaan ja osalla alueista kysyntä on jopa kasvussa. Myös sairaalatyömailla ja muilla hyvinvointialueiden rakennusprojekteilla tarvitaan vuokrakalustoa.

Vähäpäästöisellä kalustolla kysyntää

Syksyllä rakennuskonevuokraamoissa valmistaudutaan lähestyvään talveen lisäämällä valaistus- ja lämmityskalustoa. Cramolla on viime vuosien aikana investoitu suunnitelmallisesti vähäpäästöiseen ja sähkökäyttöiseen kalustoon.

”Rakennuttajat kysyvät aikaisempaa enemmän ympäristöystävällistä kalustoa, koska rakentamisen pitää täyttää myös tilaajien ympäristömääräykset. Monissa hankkeissa päästörajoitukset tiukentuvat huomattavasti lähivuosina”, Euro sanoo.

Osa yhtiön asiakkaista on ottanut käyttöön myös uuden älyalustan, jonka avulla työmailla tai teollisuuskohteissa voidaan suunnitella ja hallita työmaan kalustotarpeita ja seurata esimerkiksi energiankulutusta ja CO2-päästöjen kehitystä. Ohjelmassa on mukana lisäksi kustannuslaskennan ja budjetoinnin elementit.