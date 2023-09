Lapwallin Pyhännän tehdas kahteen vuoroon – tilauksia tullut noin 4 miljoonalla eurolla

Puurakentamiseen elementtejä valmistava Lapwall kertoo tehneensä Pyhännän yksikössä alkusyksyn aikana sopimuksia noin 4,0 miljoonan euron arvosta.

Parantuneen tilauskannan ansiosta tehtaalla on myös siirrytty täyteen kahteen vuoroon kaikilla linjoilla. Samalla Pyhännän tuotannon työntekijämäärää on lisätty 15 hengellä, joista osa on sulkemispäätöksen saaneesta Raahen yksiköstä.