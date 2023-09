Metallimarkkinoiden hintamyrsky alkaa olla historiaa – ensi talvesta tulossa jo maltillisempi

Metallien – eritoten sinkittyjen ja ruostumattomien terästen – hintaralli käynnistyi jo reilusti ennen Ukrainan sotaa, pääasiassa koronpandemian aiheuttamien hankaluuksien vuoksi jo syksyllä 2020. Räjähdysmäinen hinnannousu oli monen tekijän summa, johon keväällä 2022 alkanut sota Ukrainassa toi vielä omat mausteensa.

Sittemmin tilanne on rauhoittunut, mutta Rakennuslehti halusi selvittää, mitä kulisseissa tapahtui samaan aikaan ja miksi. Vastaavia tilanteita voi tulla eteen jatkossakin, ja kriittisiä materiaaleja on muitakin, mutta rakentamisessa ja talotekniikassa teräkset ovat kriittisin tekijä. Ilman terästä ei pystytetä yhtään taloa, siltaa tai tuulivoimalaa – pois lukien vaarnatapein pystytettävät hirsitalot.

Yksi parhaista alan asiantuntijoista löytyy Kesko-konserniin tukkukauppa Onnisen organisaatiosta. ICM Tommi Rinne (international category manager eli suomeksi kansainvälinen tuoteryhmäpäällikkö) seuraa päivittäin metallisten – pääasiassa teräksistä valmistettujen – tuotteiden hintoja ja sitä, mitä metallimarkkinoilla yleisesti tapahtuu.

”Minulla on vastuualueena teolliset tuotteet Keskon-Onnisen maailmassa, käytännössä terästuotteet. Ne koostuvat prosessiputkistotuotteista, kuten teräsputket, putkiyhteet, laipat, venttiilit sekä paine- ja lämpömittarit. Pakettiin kuuluvat myös muut hiiliteräksiset tuotteet sekä ruostumattomat ja haponkestävät terästuotteet”, Rinne kertoo.

Rinteen tiimin vastuulla ovat myös voimansiirron tuotteet.

”Eniten seuraan teräksisten tuotteiden ja raaka-aineiden rinnalla vielä nikkelin hintaa, koska sitä käytetään seosaineena teräksissä. Lisäksi haponkestävistä teräksissä käytetään molybdeeniä, mikä tekee tuotteista oikeasti ruostumattomia.”

”Ruostumaton teräshän voi ruostua, mutta haponkestävä ei ruostu”, Rinne täsmentää.

Seurantaa alkaa jo rautamalmin lähteistä

”Me seuraamme metallimarkkinaa aina rautamalmista lähtien. Senkin hinnoissa oli jo muutama vuosi ennen koronaa iso pomppu, koska muutaman suuren globaalin toimittajan kaivoksilla oli lakkoja, mikä vaikutti heti rautamalmin hintaan. Ja se vaikuttaa tietysti suoraan teräksen hintaan”, taustoittaa Rinne viime vuosien tapahtumia metallimarkkinoilla.

Teräksen valmistuksessa rautamalmin lisäksi myös valmistusprosesseissa käytetyn romun hinta vaikuttaa valmiin teräksen hintaan. Romun hinta seuraa kysyntää ja saatavuutta.

Rinne huomauttaa, että teräksen valmistuksessa romua käytetään hyvin paljon. Se on osa kiertotaloutta, joka metallien osalta on aina ollut tärkeässä roolissa.

Korona-aikaan yksi suurimpia teräksen hintaan vaikuttaneita tekijöitä oli terästehtaiden pysäyttäminen Kiinassa. Lisäksi heikon ilmanlaadun vuoksi saastuttavimpia tehtaita suljettiin kokonaan. Ennen uusien ja puhtaampien tehtaiden avaamista tämäkin aiheutti toimituskatkoksia.

Toimitusketju katkesi heti alkupäästään, mitä sävyttivät kuljetusongelmat. Yhdessä vaiheessa maailman meriliikenteessä oli myös konttipula, mikä osaltaan vaikutti saatavuuteen ja sitä kautta metallien ja metallituotteiden hintoihin. Suezin kanavan tukkinut laiva aiheutti vielä oman mausteensa tähänkin.

”Kun Ukrainan sota alkoi, niin sillä oli erityisen suuri vaikutus teräsmarkkinoihin. Jokaisesta kolmesta konfliktin osapuolesta: Ukrainasta, Venäjältä ja Valko-Venäjältä, on tuotu paljon terästä Suomeen ja terästuotteita muun muassa putkitehtaille”, Rinne kertoo.

Venäjältä tai Valko-Venäjältä ei poliittisista syistä enää haluta tuoda teräsraaka-aineita tai tuotteita. Ukrainalaisia tuotantolaitoksia on puolestaan tuhoutunut ja loppujenkin henkilöstö on lähtenyt sotimaan.

Teräksen saatavuus jo Ukrainan sotaa edeltävällä tasolla

Rinteen mukaan terästeollisuus on kuitenkin globaalia liiketoimintaa ja markkinatalous on kuluneen reilun vuoden korjannut tilanteen ja putkitehtaiden raaka-aineiden saatavuus on saatu kuntoon. Tämän ansiosta monen tuotteen osalta on hinnoissa palattu jo sotaa edeltäneelle tasolle.

Esimerkkinä teräksen hintaan vaikuttavista muista tekijöistä Rinne mainitsee nikkelin hintakehityksen. Se maksoi joulukuussa 2021 20.000 dollaria tonnilta, Ukrainan sodan alkaessa hinta kohosi yli 40.000 dollarin ja pahimmillaan se käväisi jopa 100.000 dollarin paikkeilla.

Siinä vaiheessa nikkelin noteeraus keskeytettiin Lontoon metallipörssissä viikoksi. Sen jälkeen sen hinta putosi 35.000 dollariin, kävi syksyllä 2022 20.000 dollarissa, kohosi jouluna 2022 taas 30.000 dollariin ja on sittemmin laskenut 21.000 dollariin tonnilta, eli nyt ollaan taas sotaa edeltäneelle tasolle.

Rinne huomauttaa, että tämä on heijastunut suoraan myös joidenkin terästuotteiden hintoihin, jotka ovat sittemmin pudonneet huipustaan jopa 40 prosenttia alaspäin.

”Kun teräksen saatavuus oli tiukoilla maalis–huhtikuussa 2022, niin me ja asiakkaamme ostimme kaiken teräksen, mitä markkinoilta löytyi. Nyt toimitusajat ja toimitusvarmuus on normalisoitunut, vaikkei se täysin ennallaan ole vielä kaikkien teräskomponenttien osalta”, Rinne huomauttaa.

”Tällä hetkellä kirkkaiden tuotteiden eli ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden hintaseuranta on meillä tärkeintä. Niistä laaditaan joka kuukausi uusi hinnasto asiakkaillemme, jolloin sen pitää olla kilpailukykyinen markkinahinta.”

Myös öljy ja kupari ovat strategisia raaka-aineita

Muut tuotteet, joita Onnisella seurataan, ovat öljyt ja muovit. Öljyn hinta vaikuttaa suoraan muovin hintaan sen keskeisenä komponenttina ja se vaikuttaa muoviputkien hintaan, jotka ovat myös oleellinen osa rakentamista ja talotekniikkaa.

Rinne huomauttaa, että taloteknisissä tuotteissa on suuri määrä tuotteita, joissa raaka-aineen osuus on suuri. Yhtenä esimerkkinä näistä hän mainitsee kuparin, jonka hintaa seurataan yhtä lailla viikoittain.

Kuparin hinta vaikuttaa suoraan kupariputken hintaan, jossa raaka-aineen lisäksi toisena tekijänä on lähinnä jalostusarvo. Kupariputkessa raaka-aineen hinnan rooli on siksikin merkittävä.

”Jalostusarvoon vaikuttavat puolestaan energian ja työn hinta, eli palkat. Kun energian hinta nousi ja inflaation myötä myös palkat, niin tämäkin osuus kasvoi”, Rinne kertoo.

Toinen vastaava talotekninen tuote, jossa raaka-aineen merkitys korostuu, on ilmanvaihdossa käytettävä teräskanava. Ilmanvaihtokanava valmistetaan sinkitystä teräsnauhasta ja kanavan hinta seuraa suoraan yhtälöstä, jossa nauha on päätekijä ja jalostusarvo toinen.

Mitä monimutkaisempi tuote ja mitä enemmän sen valmistaminen vaatii erilaisia komponentteja sekä asennustyötä, sitä vähäisempi on raaka-aineen merkitys tuotteen hinnanmuodostukseen. Esimerkiksi hiiliteräksisen palloventtiilin kokoaminen ja sen säätöelektroniikka muodostaa jo ison osan tuotteen valmistuskustannuksista.

”Eli kääntäen, mitä teknisempi tuote, sitä vähäisempi on perusraaka-aineen merkitys sen hinnoittelussa”, Rinne huomauttaa.

Päivän hinta eliminoi riskejä

”Me myymme tuotteita viime kädessä päivän hinnalla. Se on sitten yksittäisestä myyjästä kiinni, kuinka pitkään hän myy niin sanotusti vanhalla hinnalla, ja ottaako hän hintariskin, jos toimitus onkin vasta joulukuussa. Jompikumpi ottaa siinä äkkiä takkiinsa”, Rinne kertoo.

”Me emme kuitenkaan spekuloi hinnoilla, se on Onnisella ehdottomasti kiellettyä. Emmekä itsekään toki tiedä hintoja kuin kuukauden etukäteen.”

Rinne kertoo, että viime vuonna Onninen rajoitti asiakkaidensa tilauksia estääkseen sen, että yksittäinen asiakas rohmuaisi koko varaston. Tällä pyrittiin turvaamaan kaikkien osapuolten tasapuolinen kohtelu.

Nyt tällaisille rajoitteille ei ole enää tarvetta. Rinne uskookin, että tuotteiden saatavuus säilyy hyvänä ainakin lähitulevaisuudessa – ellei uusia katastrofeja ilmaannu.

”Lopetin ennustamisen siinä vaiheessa, kun se alkoi olla vaikeaa”, Rinne heittää.

Mihinkään radikaaliin hinta muutokseen Rinne ei usko, ellei joku taho ala yhtäkkiä pelata raaka-aineilla. Mitään järkisyitä hintojen nousulle ei kuitenkaan näköpiirissä ole.

”Kun rakentaminenkin hiipuu, niin kysyntä on vähäisempää ja saatavuus on hyvä. Mitä sitten valmistajat tekevät tässä tilanteessa, on vaikeaa ennakoida, mutta edes hintojen lasku ei lisää nyt kysyntää.”

Toisaalta hintojen laskuakin hillitsee kovana laukannut inflaatio ja energian hinta. Tulevaa talvea Rinne odottaakin jännittyneenä.