JM Suomi ui vastavirtaan – uusi gryndikohde liikkeelle pienellä varausasteella

Uusien gryndikohteiden aloitukset ovat olleet jäissä kuluvana vuonna. JM Suomi ui parin kauhaisun verran suhdannetilanteessa vastavirtaan.

Rakennuslehti kertoi aiemmin perjantaina, että JM Suomi rakentaa Espoon Finnooseen 109 uutta asuntoa. Näistä reilu puolet menee kiinteistörahasto Icecapital Housing Fund VI Ky:lle.

Kyseessä on kaksi kahdeksankerroksista kerrostaloa, joista toinen on gryndikohde.

JM Suomen aluejohtaja Tommi Vaisalon mukaan kohteet olisi voinut rakentaa erikseen, joten gryndin aloitus ei ollut kiinni sijoittajakohteesta.

Vaisalon mukaan noin neljäsosa asunnoista on varattu. Hänen mukaansa varausaste on todettu riittäväksi, jotta rakentaminen voidaan käynnistää.

Varausaste on alhainen. Tavanomaisesti rakennusliikkeet pyrkivät siihen, että varausaste olisi noin 50 prosentin luokkaa.

Asuinrakentaminen on tyssännyt tänä vuonna, mikä heijastuu seuraavien vuosien tarjontamääriin.

”Nyt kun volyymit tippuvat, niin tarjonta tippuu rajusti lähivuosina ja sitä kautta uskomme myös kysyntäpatouman kertymiseen ”, Vaisalo toteaa.

Vaisalo toteaa, että asuntojen rakentamiseen kuluu oma aikansa. Kun asunnot valmistuvat voi ”maailma alkaa olla eri asennossa”.

Pieni liikahdus uinuvassa markkinassa

Kuluvana vuonna asuntopuolella aloitusten kanssa on ollut todella jähmeää. Elokuussa Rakennuslehti uutisoi, että monet isot rakentajat ovat pysäyttäneet kokonaan uusien gryndikohteiden aloituksensa. SRV ja Lapti ei ollut tuolloin käynnistänyt lainakaan uusia gryndikohteita kuluvana vuonna. Skanska käynnisti vuoden alussa yhden gryndikohteen.

Lue lisää: Gryndin syöksy vetää koko rakentamista alaspäin – ”Asuntorakentamisen tilanne on karsea, pelkona on, että mennään aika syvälle”

Vähissä ovat myös JM Suomen aloitukset.

Finnoon hanke on JM Suomelle toinen aloitus tänä vuonna. Aiemmin se on kuluvana vuonna käynnistänyt hankkeen Helsingin Haagassa. Kyseessä on noin 30 asunnon kerrostalo.

Suhdannetilanne on herättänyt keskustelua rahoituksen saamisesta ja tiedossa on, että ainakin osa pankeista on kiristänyt linjaansa.

Miten olette löytäneet rahoituksen tässä suhdannetilanteessa?

”Kyllähän pankit RS-lainoja myöntää. Tässä ei ole ollut ongelmaa”, Vaisalo sanoo.

Sijoittaja uskoo meren ja metron houkuttelevuuteen

Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkinoilla on ylitarjontaa, kun viime vuosina uusia asuntoja on rakennettu kiivaasti.

Icecapital REAM Oy:n sijoitusjohtaja Mikko Suominen uskoo, että kolmen vuoden päästä tilanne näyttää toiselta. Lisäksi hän uskoo, että meri ja metro vetävät asukkaita puoleensa.

”Eihän kaupungistuminen mihinkään lopu. Jos ei usko, että Espoossa meren lähellä on kysyntää, niin maailmankuva voi olla aika synkkä”, Suominen toteaa.

Hän uskoo, että suhdannetilanteesta riippumatta vuokra-asunnoille riittää kysyntää Finnoossa sillä paikalla, johon uusi kohde kohoaa.

Suomisen mukaan päätökset uusista asuntosijoituskohteista ovat harvinaisempia tällä hetkellä verrattuna aiempaan. Hän ei pidä kuitenkaan Finnoon päätöstä poikkeuksellisena. Kiinnostusta uusiin kohteisiin riittää Finnoon lisäksi, kunhan taloudellinen yhtälö ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus saadaan kuntoon, Suominen toteaa.