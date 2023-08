Gryndin syöksy vetää koko rakentamista alaspäin – ”Asuntorakentamisen tilanne on karsea, pelkona on, että mennään aika syvälle”

Suhdanneasiantuntijat ja yritysjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että asuntojen gryndituotannossa on tällä hetkellä poikkeuksellisen huono tilanne. Monet isot rakentajat ovat pysäyttäneet uudet aloitukset kokonaan. Esimerkiksi SRV:llä, YIT:llä, Skanskalla ja Laptilla aloitukset ovat kokonaan jäissä.

Gryndin lisäksi kokonaisina kohteina rakennettavien asuntojen sijoittajakauppa on hyytynyt ja Ara-tuotantokin on nihkeää. Ei olekaan ihme, että sekä Forecon että Rakennusteollisuus RT ovat vetäneet roimasti alaspäin asuntoaloituksia koskevia ennusteitaan.

Foreconin johtava asiantuntija Markku Riihimäki arvioi, että tänä vuonna aloitetaan vain 23 000 asunnon rakentaminen. RT:n pääekonomisti Jouni Vihmon lukema päätyy vielä alemmas.

”Asuntorakentamisen tilanne on karsea. Nyt näyttää, että saatetaan pudota pahimmillaan alle 20 000 asuntoaloituksen. Pelkona on, että mennään aika syvälle. Asuntopuolella ei ole nähty vielä pohjia”, Vihmo sanoo.

Pitkä hiljainen jakso

Karu tilanne näkyy yritysten ratkaisuissa. Skanskalla käynnistyi viime vuoden lopulla kaksi isoa gryndikohdetta ja tämän vuoden alussa yksi, mutta sen jälkeen aloitukset ovat olleet pysähdyksissä.

”Tämä on ollut erikoisen pitkä hiljainen jakso, paljon pitempi kuin koronan tai finanssikriisin aiheuttama pysähdys. Ensimmäinen vuosineljännes oli surkein, silloin omistusasuntojen markkinasta oli jäljellä vain 15 prosenttia”, Skanskan toimialajohtaja Jukka Hörkkö sanoo.

Yhtiöllä on ennakkomarkkinoinnissa pari kohdetta, joten loppuvuonna saattaa tulla aloituksia. ”Mutta emme ole toimineet hyvänäkään aikana spekulatiivisesti.”

Hörkön mukaan tilanteen koheneminen vaatii inflaation rauhoittumista ja korkokehityksen vähintäänkin tasaantumista tai kääntymistä laskuun. Nyt kauppoja on osaltaan jarruttanut se, että väliraha uuden ja vanhan asunnon kaupassa on kasvanut. Jonkinlainen positiivinen uutinen olisi jo se, jos arviot käytettyjen asuntojen hinnanlaskun päättymisestä pitäisivät paikkansa.

Skanskalla on myymättä reilusti alle sata valmista asuntoa.

SRV:n gryndialoitukset jäissä

Myös SRV:n gryndialoitukset ovat jäissä: yhtiö ei ole aloittanut tänä vuonna yhtään uutta kohdetta. Toimitusjohtaja Saku Sipolan mukaan loppuvuonna saatetaan käynnistää kohteita, jos ”korot rauhoittuvat ja luottamus palaa”.

Myös isojen asuntosijoittajien toiminta on hänen mukaansa tällä hetkellä hiljaista.

Sipola on tyytyväinen siihen, että yhtiö on onnistunut kasvattamaan toimitilarakentamisen tilauskantaa. Käyttäjien osalta on kysyntää, mutta sijoittajakysyntä on varovaista. ”Pankkien rahoituksessa on ollut melkein neliraajajarrutus päällä.”

Sijoittajien investointipäätökset edellyttäisivät Sipolan mukaan korkotilanteen selkeytymistä vähintäänkin nykytasolle ja inflaation rauhoittumista.

Positiivista markkinoilla on Sipolan mukaan teollisuuden investoinnit.

”Nyt kannattaa tarjota”

Laptikaan ei ole käynnistänyt tänä vuonna yhtään gryndikohdetta. Muutos on iso, sillä vilkkaina aikoina määrä on noussut yli tuhanteen asuntoon vuodessa. ”Tosin budjetoituna ei ollut keväälle montaa kohdetta, kun viime vuonna aloitettiin niin paljon asuntoja”, Lapti Groupin toimitusjohtaja Jussi Karjula sanoo.

Suunnitelmissa Laptilla on, että loppuvuonna voisi käynnistyä pääkaupunkiseudulla kaksi kohdetta. Oulu on seuraava mahdollinen alue: siellä on ennakkomarkkinoinnissa kaksi kohdetta.

Markkinoilla on ”suurennuslasilla katsoen” positiivista se, että asuntonäytöillä on käynyt enemmän väkeä kuin keväällä. Asunnoista myös tehdään tarjouksia.

”Se viesti on mennyt perille, että nyt kannattaa tarjota. Myyntihinnoista ollaan tällä hetkellä valmiita neuvottelemaan”, Karjula sanoo.

Laptin erikoisuus on se, että se on kaupannut sijoittajille asuntoja vuokrattuina. Käytännössä asunto myydään uutena, mutta yhtiö sitoutuu hankkimaan ensimmäisen vuokralaisen. Kauppoja on tehty yhteensä ”kymmeniä”.

Laptilla on noin sata myymätöntä asuntoa. ”Se ei ole mikään radikaali määrä volyymiin nähden”, Karjula sanoo.

Kun asuntorakentamisen painoarvo on vähentynyt, Lapti on lisännyt yhteiskunnallisten kohteiden, kuten sote-rakennusten ja koulujen, rakentamista. ”Onneksi yhteiskunnallisella puolella on volyymia.”

Rakentaminen laskee 8-9 prosenttia

Foreconin Riihimäki arvioi, että koko rakentamisen määrä laskee tänä vuonna 8–9 prosenttia. Ensi vuodelle hän odottaa prosentin kasvua. Silloin asuntojen aloitukset jo hänen mukaansa kasvavat.

”Toipuminen on hitaampaa kuin finanssikriisissä, sillä asuntojen tarjontaa on nyt selvästi enemmän, joten tarvepohjainen aloitusten nousu on hitaampaa.”

Muilla rakentamisen sektoreilla on asuntorakentamista parempi tilanne, mutta sielläkin on Riihimäen mukaan lievää heikkenemistä ja hankkeita siirtyy eteenpäin.

Toimitilarakentamisen määrä pysyy Riihimäen mukaan tänä vuonna viime vuosien tasolla ja kasvaa ensi vuonna. Nyt veturina ovat julkiset rakennushankkeet, ensi vuonna kasvua vetävät liike- ja toimistorakennukset. Korkojen nousu voi aiheuttaa hankkeiden käynnistymisessä viivästystä.

Suuria vihreään siirtymään liittyviä energia- ja teollisuushankkeita on käynnistymässä, mutta ne eivät ehdi vielä ensi vuoteen.

Korjaamisen kehitys on vakaata, mutta sitäkin ovat jarruttaneet korot, urakkahinnat ja rakennuskustannukset. Tänä vuonna korjaaminen painuu Riihimäen mukaan lievästi miinukselle, mutta jatkossa näkymät ovat hieman paranemassa.

Infrarakentamisen määrä vähenee hänen mukaansa tänä vuonna selvästi. Kustannusten voimakas nousu on vähentänyt rahalla saatavaa määrää.

Suhdannekehityksen riskit liittyvät Riihimäen mukaan nyt siihen, että asuntorakentaminen vähenee vielä enemmän kuin rajussa ennusteessa arvioidaan. Positiivista on mahdollinen korkojen nousun päättyminen ja talouden näkymien pysyminen hyvinä.

”Kun inflaatio ja rakennuskustannusten nousu hidastuvat ja korkojen nousu pysähtyy, edellytykset rakentamisen kysynnän elpymiselle paranevat syksyn aikana ja ensi vuonna. Rakentamisen määrä ei kuitenkaan nouse läheskään viime vuosien tasolle”, Riihimäki sanoo.

Työllisyys heikkenee tuntuvasti

RT:n Vihmo arvioi, että koko rakentamisen määrä laskee tänä vuonna 6 prosenttia. Asuntorakentamisen syöksyn lisäksi muukin rakentaminen on sujunut hieman ennakoitua heikommin, kustannusten nousun painamana. Korjaamisessakin kehitys on ollut ennakoitua heikompaa, vaikka se hänen mukaansa pysyykin plussalla.

Muu kuin asuntorakentaminen nostaa jatkossa alaa jonkin verran, mutta syksyyn se ei ehdi vaikuttaa. ”Syksystä tulee todella vaikea”, Vihmo sanoo.

Hän on synkentänyt arvioitaan viime keväästä. Silloin lievä optimismi perustui Suomen talouden tilaan ja oletukseen, että korko- ja kustannuskehitys olisi rauhoittunut ja asuntokaupan piristyminen olisi syönyt valmiiden varastoa.

”Näin ei käynyt. Korot ovat heiluneet, ja pitkään jatkuneesta asuntokrapulasta maksetaan nyt hintaa. Asuntoja on rakennettu runsaasti, ja niitä valmistuu edelleen paljon. Talouden hyvä veto ei kannatellut rakentamista.”

Erityisesti asuntorakentamisen pudotus leikkaa rakentamisen työllisyyttä, Vihmon arvion mukaan jopa 15 000–20 000 hengellä.

Positiivista on, että kuluttajien luottamus ei ole enää pudonnut, asuntojen ostoaikomukset ovat keskimääräisellä tasolla ja inflaatio on rauhoittunut. Kovin korkojen nousukin on Vihmon mukaan takana.

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettiin viime maalis–toukokuussa rakennuslupia kuutioissa mitaten 44 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.