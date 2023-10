Sähkötekniikan myynti oli syyskuun lopussa edellisvuoden tasolla

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo laski heinä-syyskuussa 12,8 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen kolmanteen neljännekseen, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton tuore tilasto.Kumulatiivinen tukkumyynnin arvo vuoden alusta syyskuun loppuun oli 984 miljoonaa euroa, mikä on prosentin pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Takautuva 12 kuukauden myynti osoitti syyskuun lopussa kuitenkin 2,6 prosentin kasvua edellisvuodesta."Kolmannen vuosineljänneksen vertailukohtana on viime vuoden vastaavan jakson kaikkien aikojen kasvu- ja myyntiennätys. Tilastotietojen perusteella näyttäisi, että vertailujaksolla myyntiä olivat nostaneet erityisesti hankinnat silloin rakenteilla olleisiin aurinkovoimahankkeisiin. Vastaavia ei tälle vuosikolmannekselle osunut", arvioi STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.Asuntotuotannon aloitusten hiipuminen ei ainakaan vielä näy tukkutilastoissa. Myynti kuluvan vuoden alusta laskettuna on hyvinkin tarkasti samaa tasoa kuin viime vuonna. Kolmannen neljänneksen myynti oli nyt jopa suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuosina 2020 ja 2021.